賴清德暫不赴國情報告被轟「太上閣揆」！他選前這樣說全被挖出
總統賴清德24日宣布對《立法院職權行使法》與《刑法》修正案聲請釋憲，國民黨團書記長洪孟楷直言，賴清德只有一個重點，就是公告的法令自己卻不願意遵守，不願赴立院進行國情報告，任何人在法律面前，都應該謙卑，何況是身為國家元首，「賴清德根本是把總統府當成太上行政機關、把自己當成太上行政院長。」有網友就翻出賴清德選前言論，狠酸「你選前不是這麼說的耶」、「現在又直接賴皮了」。
記者王德蓉／綜合報導
洪孟楷24日質疑，立院5月17日審議時，民進黨團發動九波大衝突，身為民進黨主席的賴清德人在哪裡？是賴清德的旨意嗎？當時神隱不出面說明；行政院通過覆議案時，對於院際之間的紛爭，總統有調解的權力，但賴清德也是神隱。在沒有法源依據的情況下，賴清德上週才宣示，要在總統府成立三個疊床架屋的委員會，現有行政機關已經有了、行政院辦公室也已經有了，但卻又要總統府成立不受監督、沒有制衡的委員會。
洪孟楷直言，「賴清德根本是把總統府當成太上行政機關、把自己當成太上行政院長」，把行政院長當成總統的執行長、秘書長罷了，洪孟楷批，民進黨擴權才是進行式，荒謬的執政狀況向民眾展現的淋漓盡致。
而賴清德曾在選前承諾願赴立法院國情報告，去年5月20日他曾說「不管國民黨或民進黨執政，總統都願意到立法院進行國情報告。」如今卻又表示，要等到釋憲結果後再做決定，並呼籲在野黨不宜貿然行動。讓PTT鄉民狠酸「你選前不是這麼說的耶」、「現在又直接賴皮了」、「賴皮成性，某你沒安抓？笑死」、「賴導邏輯壞死喔，釋憲前就是要執行好嗎…你又還沒暫停處分」、「賴就是不遵守法律出了名的」、「何時要遵守法律拆賴皮寮啦？」、「記得賴說過願意到議會報告...？」