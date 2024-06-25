氣象署估下半年2~4個颱風侵襲台灣！反聖嬰發展中今年夏天會更熱
夏季來臨除了高溫狂飆外，7月開始也將是台灣的「颱風季」，今年梅雨雨量偏少，颱風雖然可能帶來災害，但也將扮演水庫救星，中央氣象署預估，今年6至11月，將有2至4個颱風接近台灣，與往年相比「正常偏少」，最主要的原因在於「反聖嬰現象」逐漸成型，歷史上反聖嬰年氣溫更熱、颱風生成較少，不過生成位置會「更靠近台灣」。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報中心主任陳怡良表示，今年1至6月，西北太平洋僅2個颱風生成，相較氣候平均值的4.26個偏少；而在下半年的6月至12月，西北太平洋約會有21至25個颱風生成，鄰近台灣颱風個數平均約為3至5個，今年預估則是生成19.6個，其中有2至4個颱風會鄰近台灣發展。
陳怡良說明，目前熱帶太平洋東部海溫持續下降，「反聖嬰現象」有發展趨勢，而今年則是「聖嬰轉反聖嬰」的情況，其特徵是東亞環流與氣候值相比，容易有「反氣旋環流」，代表高壓強盛，對颱風的生成較為不利，對台灣天氣來說，溫度沒有太大影響，但南部會有偏濕、較多雨的情況。
陳怡良進一步分析，往年只要是「反聖嬰年」，雖然颱風生成數較少，但位置都會比較靠近台灣，但相對的，由於颱風一生成就靠近陸地或不利於發展的環境，因此增強、變大的空間縮減；路徑上則受太平洋高壓勢力強弱而定，通常是「往西直行」或「向北偏轉」。
至於未來一季的氣溫和雨量，氣象署預估，反聖嬰發展年台灣的夏季會更加炎熱，7月至9月台灣氣溫「偏高至正常」的機率較大，雨量則以「正常至偏少」的機率較大。