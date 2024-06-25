Toyz入獄又被告！直播爆未成年網美玩4P　她曬起訴書嗆：付出代價

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檢方指出，Toyz爆料的內容已經涉及個人隱私，加上直播過程的言論涉及公然侮辱還有加重誹謗，依違反個資法、公然侮辱等罪行起訴Toyz，並建請法院分論併罰。而該網美也在社群上發出限動寫道：「亂說話是會付出代價的，不了解情況沒必要去隨意揣測，不管是T（Toyz）還是何先生，兩位的官司結果都足以證明我的清白。」
該網美也強調：「我也從未有過任何的約砲或是多人濫交的行為，一直以來都是也沒想到無心與友人的玩笑，會被曲解成這種意思，我也從這次的事情中了解到，我不該失了分寸，無論是多親密的人都不該亂開玩笑引人誤會，以上再次向各位道歉。」該網美也也希望那些重傷她的人能好好處理接下來的所有事情。
回顧網美提告內容的事件始末，過去Toyz在直播中秀出Dcard網友分享的LINE截圖，並透露這是小孩跟網美的對話紀錄，對話中有一段內容提到要跟另一對情侶出遊，女方詢問是否要先訂房間，不過小孩則表示不想去。網美又追問：「是不是不想跟那對情侶同行？」小孩則回應：「主要是不想跟那位女生。」接著網美又說：「你怕她真的想要四個人壞壞哦？」Toyz看到這裡，直接大罵髒話並接著說：「男人的夢想啊！My Dream！」
網美本人事後也現身影片留言表示：「我是女方本人，案件已立案進入司法程序，影片敘述內容非常多與事實完全不符，希望您下架影片，謝謝。」而Toyz則表示：「我願意無條件支持你，小孩什麼垃圾東西。」也歡迎該網美隨時上直播將事情講清楚。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110