《神鬼奇航》男星衝浪慘遭鯊魚狠咬慘死 拖上岸後一手一腳全沒了
美國傳奇衝浪好手佩里（Tamayo Perry），曾客串演出《神鬼奇航：幽靈海》、《碧海嬌娃》、《檀島警騎2.0》等知名電影。不料，6月23日他在夏威夷歐胡島（Oʻahu）一帶衝浪時，遭到鯊魚撕咬攻擊身亡，享年49歲；屍體被發現時，少了一隻手臂、一條腿，遺體樣貌慘烈。
記者黃雅琪／綜合報導
根據《紐約郵報》報導，世界知名的衝浪高手佩里，平時還有救生員的工作；當地時間6月23日，他在歐胡島北岸的馬萊卡哈納海灘上班時，利用傍晚1點多的休息時間去衝浪，卻意外遇上鯊魚攻擊；檀香山緊急服務部門獲報到場救援，將佩里拉上岸、實施心肺復甦術，但他因為傷勢過於嚴重，當場不治身亡。
事實上，這是歐胡島6月發生的第二起鯊魚攻擊事件，相關單位在事發後已貼出鯊魚出沒警告。1975年出生於歐胡島的佩里，12歲就開始學習衝浪，1999年奪得「管形巨浪（夏威夷著名的衝浪聖地）大師賽」冠軍，2005年被封為「管形巨浪」最傑出的選手之一。如今在故鄉發生憾事，檀香山市長里克哀悼：「佩里是一位傳奇的水上運動員，備受尊崇，這實在難以想像。」直言他的離世是檀香山市的損失。