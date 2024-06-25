《墨雨雲間》瘋批長公主逼愛人殺妻！自認純愛：我眼裡沒其他雄性
古裝復仇爽劇《墨雨雲間》熱播，主角吳謹言飾演薛芳菲，替換身份進行復仇，和王星越（飾 蕭蘅）上演精采對戲，此外，不少配角也讓人印象深刻，由李夢飾演的婉寧長公主被封「瘋批第一人」，心狠手辣逼沈玉容（梁永棋 飾）殺妻，她受訪時不認強制愛，笑說自己是純愛：「看上他之後，心裡眼裡都沒有其他雄性了。」
記者林奕如／綜合報導
李夢飾演心狠手辣的瘋批長公主，多以鮮豔華麗的造型登場，劇中看上狀元郎沈玉容，就算對方有恩愛的正妻薛芳菲（吳謹言 飾），依舊用權勢壓迫沈玉容，讓男方活埋殺妻，自己從小三上位上演禁忌愛，被觀眾看了印象深刻評價「戀愛腦、心狠手辣」。
李夢和梁永棋接受《酷的聚會》專訪，笑說這對CP最好嗑的原因是「跪下」，原因是長公主時不時就叫男方跪下，享受用搶奪方法而得來的愛情，而兩人劇中針鋒相對，但下一秒激情吻上，兩人都說沒有尷尬，也不用培養，自然就演出成年人的性張力。
李夢受訪時「公主上身」，不認是強制愛，解釋公主是純愛，她說：「沒有小三，你就是我的。」她也回想起覺得最瘋的一場戲，就是她一開場是開心跳舞，聽到男方殺妻，她還一臉驚訝說出：「埋了。」