賴清德稱中華民國派也是台獨 他嗆「沒膽沒道德」：把全台拖下水
中國最高人民法院與國台辦、公安部等單位，日前公布懲治台獨分裂國家、煽動分裂國家犯罪意見等共22條規定，其中若違反「分裂國家犯罪」，最重可處死刑，追訴期為20年。總統賴清德24日稱，無論是台灣派、中華民國派與中華民國台灣派都是台獨，只有統促黨不是台獨，呼籲中國正視中華民國存在。對此，前大使介文汲痛批，大陸發布台獨最重死刑的意見，賴清德就把全台灣人拖下水，就是沒膽、沒道德，「誰跟你一樣搞台獨阿？搞台獨在台灣是少數。」
政治中心／綜合報導
賴清德24日發表談話，指中國無權制裁台灣人民，只因為台灣人民的主張，而不贊成統一就是台獨，無論是台灣派、中華民國派與中華民國台灣派都是台獨，只有統促黨不是台獨，呼籲中國正視中華民國存在，和台灣民選合法政府交流對話，否則兩岸關係只會越來越疏遠。
介文汲24日在節目《盧秀芳辣晚報》表示，過去前總統蔡英文主政八年，大陸都沒有發布懲戒台獨的意見，更何況國民黨執政時期，只有賴清德不一樣，賴清德此言是把其他人通通拖下水，但只有賴跟別人都不一樣。介文汲指出，國民黨主張的「九二共識」就是「一個中國」，未統一之前分為大陸地區、台灣地區，但賴不接受九二共識，跟國民黨完全不一樣，居然還把國民黨拖下水，簡直莫名其妙，賴清德到底是裝傻還是無知？
介文汲說，時窮節乃見，要是漢子就要敢做敢當，不是事情嚴重的時候就把別人拖下水、都跟你一樣，「誰跟你一樣搞台獨阿？搞台獨在台灣是少數」，而且大陸此次發布懲戒台獨的意見，把台獨定義的非常清楚，不是全台都支持賴的台獨路線，賴清德把台灣2300萬人拖下水，就是犧牲別人、敢做不敢當，太不道德，非常不負責，「賴清德沒膽，不是大勇之人。」