退場條例修正案逕付二讀　教團痛批「在為私校禿鷹掠奪校產舖路」

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不過國民黨、民眾黨5月10日仰仗國會多數通過變更議程，竟將《私立高級中等以上學校退場條例第二十四文修正草案》自教育及文化委員會抽出逕付二讀，私校工會指出，這項決議大開民主倒車，不許教育部、教團表達意見的機會，而且未經充分討論倉促修法恐怕後患無窮。
私校工會提到，本項修正案主要新創二項制度，一是為辧學不佳私校公開徵求接辦者，二是徵求期至少一年並得延長，然而目前私校法人本來就可以透過各種管道徵求接辦者，根本無需立法，爭議較大的是無明定徵求期，等同授權主管機關得以行政裁量權延後私校退場時程。
私校工會指出，修正案一旦通過，不只否定了退場條例是以法律強制不良私校退場的立法目的，更使退場條例形同癱瘓，讓已躺在加護病房的不良私校得以繼續延命，侵害師生權益，更有利經營權進行買賣交易，財團秃鷹也可伺機掠奪校產，私校校產的公共性及其公益性蕩然無存。
私校公會認為，國民黨團是以多數暴力、草率修法，恐怕是幫辦學不佳私校護航，也為私校秃鷹掠奪校產舖路，不得社會支持與認同，因此呼籲國民黨團立委順從民意主動撤案，或者回歸民主程序先辦理公聽會、廣納各界意見後再按部就班修法，若仍堅持悖離民意、一意孤行，全民應予讉責。