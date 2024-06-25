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歐美年底購物季帶動需求、陽明：7月一櫃難求　股價逆勢走高

▲陽明昨（24）日表示，從7月開始的第三季表現有望續旺，依舊是一櫃難求。（圖／翻攝自陽明海運YouTube）
▲陽明昨（24）日表示，從7月開始的第三季表現有望續旺，依舊是一櫃難求。（圖／翻攝自陽明海運YouTube）

記者陳郁柔／台北報導

我國貨櫃三雄之一的陽明昨（24）日召開法說會時表示，全球海運仍受多項外部因素干擾，從7月開始的第三季表現有望續旺，依舊是一櫃難求，不過地緣政治難料，貨櫃未來走向，則是須要逐月檢視。不過一櫃難求的消息一出，激勵陽明今日股價逆勢走高，最高一度來到76元。

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陽明昨日舉行法說會，由策略長白崑榮、財務長蘇育文及業務長李明輝共同主持，三位高層一致認為，6月市況熱絡，並且即進入第塞季，歐、美因為年底過節需求的出貨旺季起跑，熱上加熱。

陽明表示，地緣政治和區域衝突有相當大的不確定性，即便是第三季旺季，市場仍要一步一步來觀察追蹤，所幸今年是全市場的交船高峰，明年減緩，供過於求會收斂。

針對運價調漲方面，陽明表示，公司運價都是合理調升，因此都有順利漲足，從第一季看，公司美國線營收占比達40%，高於歐洲線的32%，因為美國線運價也同步大漲，而歐洲線因船隻繞行好望角導致艙位供給不足。

而當被問及運價是否達到高原期，陽明回應，依目前訂艙狀況，運價在7月有望維持高檔，但價量沒有辦法看到下半年。

財務長蘇育文表示，貨櫃輪、貨櫃供給相當吃緊，這些都不是任何一家船公司可以掌控的。根據Alphaliner的統計，今年全球新船加入貨櫃數量148萬TEU。紅海危機跟中東的地緣政治無法預測，已經嚴重影響船舶供需概況，全球運力直接減少約20%，今年全球貨櫃輪的供給成長率約9.7%，增加的部分全數被吃掉，海運市場神經緊繃，相關問題都會衝擊到貨櫃輪供需及運價。

而針對下半年營運表現，陽明海運總經理杜書勤認為，陽明長期以來不少時間是辛苦經營，在2003到2008年曾經有過連6年的獲利，目前看下半年運價雖會有波動，但估計都還會處在高檔，應該可以創下連續5年獲利紀錄，希望這一次能打破連6年獲利紀錄，創下連續7、8年獲利，並且獲利總金額最高的紀錄。

運價短期內有望維持高檔、再加上下半年獲利有望繳出好成績，激勵陽明今日股價逆勢上漲，最高一度來到76元，挑戰站回5日線。

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