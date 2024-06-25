大聯盟週報Week12／6月瘋狂大谷、薛澤復出　傳奇球星梅斯離世

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6月18日，大谷在科羅拉多落磯的庫爾斯球場（Coors Field）敲出476呎遠的全壘打，成為全賽季最遠的一轟，20日對落磯4連戰的最後一場，以及之後兩場面對前東家天使隊之戰，3戰全都開轟，而且後2轟都超過450呎。
周五對天使先轟出455呎的全壘打，而周六的一轟更達到459呎，擊球初速115.5哩，暢快的揮擊讓大谷感覺很舒服，他說：「擊球初速真的很棒，我喜歡球棒揮擊出去的角度。」
大谷翔平成為自2015年開始啟用Statcast系統以來，第一位在道奇球場連續兩天敲出450呎以上全壘打的選手，本季他已有6支450呎以上的全壘打，比Statcast年代中任何道奇選手至少多兩支，而球季進行還不到一半。
在整個6月中，大谷一共敲出4支450呎的全壘打，單月的支數亦是Statcast年代第3人，史坦頓（Giancarlo Stanton）和史托瑞（Trevor Story）都曾有過單月5支450呎全壘打紀錄，不過大谷6月還有6場比賽可以追。
即使6月還有一周賽事，但大谷單月9轟已經超越4、5月的各7轟，打點19已經追平5月，因此即使6月打擊率0.308是3個月中最低的，但OPS（上壘率+長打率）1.118卻是最高。
特別是最近7戰他就敲出6支全壘打，7場比賽中的打擊率／上壘率／長打率達到0.481／0.588／1.259。
一連串「操作」下來，大谷翔平的打擊率0.321已是大聯盟第一，23支全壘打是國聯第一、大聯盟第三，長打率0.632和OPS值1.030都是國聯第一、大聯盟第二，在隊友貝茲必須長期缺陣之下，他扛下球隊開路先鋒位置，帶領球隊拿下單周4勝，國聯年度MVP的呼聲也回到首位。
薛澤復出5局無失分 目標生涯三振數擠進史上前10
當39歲的薛澤（Max Scherzer）在比賽一開始站上投手丘時，德州遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）並沒有過多的幻想，他不需要這位3屆賽揚獎得主、名人堂準成員投出自己巔峰時期的水準，「我們只希望他上場能給我們一個贏球的機會，這就是我們所要尋求的一切。Max是個聰明人，他比任何人都更了解自己，知道自己在職業生涯中正處於什麼位置。」
但薛澤還是給了波奇和遊騎兵一個大大的驚喜，在去年底因椎間盤突出而長期休養後的首度大聯盟登板中，對堪薩斯皇家先發投了5局，只被敲1支安打，沒有任何保送，投出4次三振，沒有失分，帶領球隊以4比0獲勝，薛澤拿下本季首勝、生涯第215勝。
「說實在的話，我們不確定（薛澤）會是什麼狀況，」波奇說，「我的意思是說，他已經復出先發，但這只會更讓你欣讚嘆這個人有多讚，他第一次回來就投出這樣的內容，今晚的表現令人難以置信。」
在回到大聯盟之前，薛澤在3A投了3場復健賽，共11局，失掉6分，因此周日回到主場登板會呈現出什麼樣的投球內容，但這位老經驗的投手很快就打消所有人的懷慮，當他投完5局，也只不過用了57球而已，一切似乎游刃有餘。
薛澤覺得自己一開始有點生疏，但很快就找回手感，開賽後連續解決13名打者，一直到在5局上1出局後，才被梅倫德茲（MJ Melendez）敲出二壘打破功。皇家精神領袖、當家捕手裴瑞茲（Salvador Perez）說：「他是名人堂級投手，是聯盟中最好的投手，球的進壘點都很好，在進入本壘板區域時總是不會犯錯，所以能做好自己的工作。」
投出4次三振後，薛澤生涯累積3371次三振，追平名人堂投手梅達斯（Greg Maddux），並列史上第11，下一個目標是擠進前10名，對手同樣是現役的準名人堂投手，休士頓太空人的韋蘭德（Justin Verlander）。但41歲的韋蘭德日前因頸部傷勢進了傷兵名單，22次三振的差距對薛澤來說並不大。
薛澤在去年交易大限前轉到遊騎兵，季後動手術修復背部椎間盤突出，然後處理拇指酸痛和神經問題，導致復出時間延後，波奇說：「這證明了他在比賽中多有競爭力，回來的路很長，他一直在與什麼做鬥爭，遇到了很大的問題，這確實需要有堅強的意志和勇氣。」
傳奇球星在最古老球場登場前2天過世 巨人隊關於梅斯的滿滿情懷
美國時間6月18日在芝加哥，舊金山巨人隊王牌投手韋伯（Logan Webb）正走上客場休息區的台階，準備在1局下登板投球，而此時，滿場的瑞格里球場（Wrigley Field）播報員，向所有觀眾宣布了威利．梅斯（Willie Mays）過世的消息。
巨人隊總教練梅文（Bob Melvin）在開打前就知道了，比賽在即，球隊沒有刻意公告這訊息，也沒有刻意隱藏，但這項噩耗已經傳遍了巨人休息室，很多球員都知道了，但韋伯並不知道，賽前他全心全意地準備這場球季個人第16次先發登板，無暇他顧，一直等到進入球場、即將投球時才聽到現場播報員所說的。
在客場對小熊隊，韋伯必須在失去偶像的心情下投球，以93歲高齡過世的梅斯被廣泛認為是棒球歷史上最偉大的全能球員，對於自己這位偶像傳奇球星的第一印象，韋伯必須回溯到17歲正要向第一個指導聯盟報到時，從休息區走上投手丘時，心情複雜，難以形容。
然而韋伯很清楚自己現在有一場比賽要投球，只是他很難將目光從球場大螢幕上關於梅斯的模樣中移開，「我摘下帽子，看著記分板，想著他，我也看著裁判，有點像是在想著『我認為你需要停止計時』，我需要花點時間思考一下，而我為自己所穿的球衣、所戴的帽子感到自豪，我了解威利，他也是這麼認為。」
這場比賽，巨人最終以2比5輸給小熊，但韋伯在這樣的心情下，仍然投出7局失2分的好球。
巨人這一天會輸球，是否與梅斯的過世有關，不得而知，但對梅文與其他教練團成員，特別是投手教練普萊斯（Bryan Price）來說，當下絕對是一大打擊。梅文在灣區長大，跟許多人一樣是在中外野高掛著梅斯24號退休背號的燭台球場（Candlestick Park，巨人隊與美式足球舊金山49人主場，已在2014年拆除）中觀看著一場場比賽而成長的，這場比賽結束後，當記者們一一進入客場總教練辦公室後，梅文只回答了一個關於輸球的問題，似乎媒體們都能體諒他的心情。
「我們在這裡待很長的時間，擁有過太多了，」梅文說，「我是在燭台球場觀看比賽長大的，並且因為威利．梅斯而喜歡棒球，他對所有人就是如此意義非凡。」
當去年6月，大聯盟宣布今年將在全美最老的職業棒球場的瑞克伍德球場（Rickwood Field）開戰時，巨人隊就一直在籌備這場極具各種偉大意義的一戰。
瑞克伍德球場過去是黑人聯盟伯明罕男爵隊的主場，1951年開始在巨人出賽前的梅斯也曾效力過這支球隊，巨人與聖路易紅雀6月20日在這座球場的比賽，可以說是在大聯盟宣布將黑人聯盟納入正式紀錄統計後的一個重要指標，對於梅斯這位偉大的球星來說，更是最崇高的致意， 讓人意想不到的是，梅斯卻在比賽開打前2天過世，徒留遺憾，巨人在這場比賽也以5比6輸球。
在加入黑人聯盟成績之後，梅斯生涯3005場出賽，總共12541打席，打擊率／上壘率／長打率為0.301／0.384／0.557，有660支全壘打、3293支安打和1909打點，盜壘成功339次盜壘成功，1954、65年奪下國聯最有價值球員。退休後在1979年首度獲得名人堂候選資格，就以94.7%高得票率入選，背號24號也已經被巨人隊退休。