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企業蓋員工宅15年後免費送　吳文彥：市府還沒具體受理

▲企業為留住人才決定蓋員工宅15年後免費贈予員工以留住人才，對此，高市府都發局長吳文彥表示，這是業界所提出的反映，他們的構想市府還沒具體受理。（圖／高市府提供）
▲企業為留住人才決定蓋員工宅15年後免費贈予員工以留住人才，對此，高市府都發局長吳文彥表示，這是業界所提出的反映，他們的構想市府還沒具體受理。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

台積電雙倍高薪搶技術人員，高雄也有螺絲螺帽大廠為了留才，決定與高雄都發局合作，將捷運紅線岡山農工捷運站對面的乙種工業區土地，變更為住宅區，部份捐贈作為社宅，部份作為員工住宅，15年後免費贈予員工以留住人才，對此，都發局長吳文彥今(25)日表示，這是業界所提出的反映，他們的構想，都發局現在還沒有具體受理這案子。

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吳文彥日前透漏，台積電雙倍高薪搶技術人員，北高雄也有螺絲螺帽大廠為了留才，決定與高雄都發局合作，將捷運紅線岡山農工捷運站對面的1,500坪乙工土地，變更為住宅區，部份捐贈作為社宅，部份作為員工住宅，15年後免費贈予員工以留住人才。

吳文彥表示，這是業界所提出的反映，根據都市計畫法高雄市施行細則24條之6，只要興建勞宅，同時提供600平方公尺以上的社會住宅，市府會給予 1：1 的容積獎勵，所以也希望業界能夠投資勞工住宅，同時也幫市府蓋社宅，因此給予容積率獎勵，希望產業能夠投資高雄，用勞工住宅留住人才。

至於具體方法，吳文彥指出，首先，會把施行細則這個法規修好之後，業者可以個案提出申請，經過市府的審查給予容積率獎勵，對於15年後部分做住宅部分，吳文彥則說，那是業界反映，他們的構想，市府現在還沒有具體受理的案子。

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