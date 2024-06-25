中共懲治台獨原民立委問「我是嗎」 卓揆：妳是中華民國台灣主人
中國日前公布懲治台獨意見，民進黨原住民立委伍麗華今（25）日質詢時問行政院長卓榮泰，她先是一個原住民、再來是中華民國國民，「我是不是台獨份子？」卓榮泰則表示，「妳是熱愛國家的中華民國台灣的主人。」並強調，政府有責任保護國民安全，但由於中國對台灣政府雙向溝通的態度消極，若國人赴中，還是希望「慎重考慮」，維護自身安全。
記者林詠青／台北報導
行政院長卓榮泰今天率領閣員赴立法院會備質詢，民進黨原住民立委伍麗華問到，中國發布懲治台獨意見，將會如何定義台獨？陸委會主委邱垂正回應，中國大陸推出22條意見，「我想只要不是中共所定義的『統一』，都可能被列為台獨。」不過，邱垂正也強調，中共所發佈的規定，不管司法管轄權或是法律規範，對國人都沒有任何拘束力。「我們要特別強調，政府會全力捍衛國人的安全與權利，請大家不要擔心！」
行政院長卓榮泰也表示，政府有責任保護所有國民的安全，所以在中華民國境內，所有國人當然受到政府最好的保障。不過，國人經常會外出旅遊，卓榮泰希望，持有中華民國護照的所有國人，既然這本護照能夠在當地國自由進出，就應該得到當地國的人身安全保護。
卓榮泰進一步指出，國人若要到中國大陸旅遊、各種訪問或是工商往來，務必先注意自身安全能否在有效管控底下，畢竟對方對我陸委會、海基會態度消極。卓榮泰並二度強調，希望國人赴中「能慎重考慮、慎重考慮啦！」