赴美國車禍重傷！留美軍校生徐皓明母搭醫療專機返台 送三總治療
我國留美空軍官校學生徐皓明表現優異，徐母與外婆日前赴美參加他的畢業典禮，卻發生嚴重車禍，高昂的醫療費用讓徐家不堪負荷，社會大眾也善心捐助，希望能助其一臂之力，徐母的狀況轉趨穩定，昨（24）日晚間搭乘醫療專機返抵台北繼續治療。至於外婆傷勢仍不穩定，徐皓明留在美國照顧外婆，狀況好一些再回台。
記者孫唯容／綜合報導
空軍官校學生徐皓明來自澎湖，為家中為獨子，原本家中經濟狀況就不寬裕，父親長期臥病在床，由徐母擔任社福員兼職照顧徐父，但母親也需要洗腎，他為了減輕家計負擔選擇就讀軍校，因成績優異，拿到公費留美名額，畢業前夕更代表優秀畢業生到西點軍校交流。
空軍軍官學校指出，徐皓明原訂5月30日畢業，卻於美國時間5月25日駕車搭載外婆及母親時，在科羅拉多州駕車發生重大車禍，徐經治療雖無大礙，但他的外婆及母親經醫院診治後，目前頸部以下不能動、無法進食，額外還需接受洗腎，均需進行重大手術，並於術後住進加護病房觀察。
據了解，所幸在美經多日治療，徐皓明母親的狀況已慢慢穩定，23日搭上華航Ci005班機，24日晚間9時許順利抵達台灣，送往往三軍總醫院繼續治療，不過由於外婆狀況仍不樂觀，因此徐皓明待在美國照顧，屆時兩人再一同返回台灣。