歐國盃／「魔笛」Modric締最年長進球紀錄！談補時遭追平：很殘酷
2024歐洲國家盃今（25）日台灣時間凌晨進行B組賽事，由克羅埃西亞交手義大利，儘管克國當家球星「魔笛」Luka Modric在比賽第55分鐘率先助隊首開紀錄，也讓他成為歐國盃歷史上最年長的進球球員，但義大利則在傷停補時階段，靠著前鋒Mattia Zaccagni進球扳平戰局，雙方終場就以1：1握手言和，對於如此結果，Modric賽後也坦言「很殘酷」。而義大利在B組最終則以4分積分排名第2，確定闖進16強淘汰賽，至於克羅埃西亞此戰無緣搶勝，雖排在B組第3仍保有晉級機會，但後續情況並不容樂觀。
記者陳品翔/綜合報導
本場比賽雙方在上半場屢攻不下，半場踢完後以0：0進入到下半場。比賽第54分鐘，克羅埃西亞獲得12碼罰球機會，由當家球星Luka Modric負責操刀，但他卻沒能成功把握，被義大利門將Gianluigi Donnarumma撲出，不過克國仍然留住球權，Modric隨後也在門前獲得射門空間，他沒有錯失第2次機會，一腳將球轟進球門，幫助克羅埃西亞率先取得1：0領先。
Zaccagni終場前攻破球門 助義大利闖16強
義大利隨後持續發起反擊，但總是欠缺臨門一腳，比賽一路到傷停補時階段的尾聲，第90+8分鐘，義大利靠著替補上場的前鋒Mattia Zaccagni，攻進相當關鍵且直接扳平比數的一球，助義大利這隻衛冕軍闖進後續16強賽事，在場的義大利球迷情緒也來到最高點，就連65歲的總教練Luciano Spalletti也高興地衝向前。
而克羅埃西亞「魔笛」Luka Modric今日比賽進球後，也以38歲又289天的年紀，成為歐國盃史上最年長球員進球的紀錄，打破奧地利的Ivica Vastic過去在2008年寫下的38歲又257天紀錄。
儘管締造難得紀錄 但Modric坦言情緒複雜
但現在克國的命運，仍然要看後續賽事結果如何，才能決定是否能夠闖進16強，Modric對此結果也說：「壓力很大，我們一直奮戰到最後，但今晚足球對我們來說是無情的，這真的很殘酷。當你像這樣丟掉勝利，很難用言語去描述此刻的心情，足球之神並不總是會對你微笑，但我們還需要反彈。」