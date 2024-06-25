美股開盤輝達重挫！台積電ADR又跌3%　「女股神」進場後屢見綠光

蘋果光好威！外資調高目標價至3560元　大立光強勢奪回股后寶座

▲千金股股后爭霸戰打得激烈，大立光今（25）日盤中上漲逾3%，一度大漲至2695元，搶下股后寶座。（圖／翻攝自大立光官網）
▲千金股股后爭霸戰打得激烈，大立光今（25）日盤中上漲逾3%，一度大漲至2695元，搶下股后寶座。（圖／翻攝自大立光官網）

記者陳郁柔／台北報導

台股今（25）日再度下跌，早盤一度大跌逾300點，不過在台積電、鴻海等權值股買單急拉之下，指數跌幅縮小。此外，千金股股后爭霸戰也打得激烈，大立光大啖蘋果新機紅利，外資最高目標價上看3560元，激勵盤中上漲逾3%，一度大漲至2695元，搶下股后寶座。

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近期股后爭霸戰打得非常激烈，力旺、世芯-KY、緯穎都曾經輪流起來當股后，而今日大立光也重振旗鼓，盤中漲幅逾3%，一度衝到2695元，搶下股后位置。

最新有業界傳出，蘋果將到台灣設立資料中心，並且開始與協力廠洽談相關計畫，這將會成為繼Google、亞馬遜AWS、微軟、輝達之後，又一重量級國際大廠落地台灣建置資料中心，引爆新一波AI伺服器拉貨動能與綠電搶購潮。

不僅如此，也有外媒指出蘋果正祕密打造史上最輕薄的iPhone，並將其命名為iPhone 17 Slim，預計明年下半年發表。不過，若明年新機要做到更輕薄，且持續提升攝像功能，鏡頭模組設計也會跟著改變，大立光、玉晶光等廠商有望從中受惠。

不過目前當然是要著眼於蘋果在下半年推出的新機，掀起市場對於換機潮有高度期待，有美系外資看多iPhone銷量，並預估2025年iPhone出貨量將達2.28億支、年增9%。在相關零組件供應商中，看好大立光受惠鏡頭升級趨勢，其中潛望式鏡頭將由12MP升級至48MP，使得市占率將高達90%，帶動收入貢獻由2023年的10%-15%倍增至今年的30%，帶動獲利優於預期。

因此，美系外資上調大立光2024、2025年盈餘各16%、17%，建議「買進」，目標價由3060元上調至3560元，調幅達16.3%，是目前外資圈裡看得最高的價格。

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