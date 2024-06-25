獨／雞蛋多到可餵豬！直擊「市場最新價格」　降價仍沒人買實情曝

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國產雞蛋目前日產量大約為12萬1550箱（每箱200顆），而台北市蛋商公會日前表示，天氣熱銷售量仍不好，蛋價下跌仍然看不到盡頭，這兩天會再和南部蛋商以及產地討論是否要再調降3元。如果真的調降，這是4月下旬以來的第6波降價，產地價將從每台斤27.5元變成24.5元，批發價每台斤37元變成34元。
然而目前菜市場的情況到底為何？《NOWnews》記者實際訪問住在台南的家庭主婦陳媽媽，她向記者透露，今（25）日到市場採買時，現在白蛋一斤是36元左右，土雞蛋則是一斤64元左右，「價格已經跟之前缺蛋時一斤100元上下差到2倍以上，是可以購買，但這肯定不是最低點的價位。」
而位於新莊公有市場的賣菜郎廖炯程也與記者分享，表示現在市場內的雞蛋已經恢復正常的售價水準，現在看是不是紅殼的蛋，如果不是的話，三斤裝的蛋價格大約280元至330元，換算下來一台斤白蛋大約36元左右，與陳媽媽看到的售價相等。
蛋價連續暴跌「買氣不如從前」！婆媽說出觀察實情
然而隨著國內雞蛋已經不缺、蛋價也持續崩跌，當人們正可以享受雞蛋自由時，為何購買人潮卻回不到缺蛋前？台南陳媽媽也跟我們分享她縱橫市場多年的觀察：「以前還沒缺蛋的時候，價格一斤大概落在20元至22元左右，現在雞蛋價格雖然跌價，但有在買的家庭主婦、阿姨都知道這不是最低價，大家早就有預期心理，也知道如果不買，價格只會一路再往下跌。
「台灣人就是漲價的東西很愛囤貨，降價反而就不買」陳媽媽提到：「去年蛋價漲到超貴的時候，買氣甚至比現在更好，因為你不知道明天還有沒有蛋買、價格會不會又上漲，所以變成雞蛋貴的時候造成婆媽瘋搶，但便宜的時候又回歸到市場平衡機制，沒人買你勢必最後還是要降價求售，今天去看雞蛋攤商生意都不太好，所以會說雞蛋多到拿去餵豬一點都不意外」。