高溫燒全台！雲林亮「高溫紅色警戒」 台中以北午後雷雨轟到下週
未來一週持續是「高溫炎熱、午後有雷雨」的天氣型態，中央氣象署簡任技正伍婉華指出，今（25）日的午後雷陣雨仍較明顯，明後兩天（6/26、6/27）開始「太平洋高壓」增強，午後雷雨的區域縮減，週五（6/28）至週末則又變為較多雨的天氣，但唯一不變的，就是白天高溫炎熱，雲林今天更是發出「高溫紅色燈號」，民眾務必做好防曬、避暑準備。
記者張志浩／綜合報導
伍婉華表示，目前台灣北方有梅雨鋒面，南方則有熱帶雲簇，因為太平洋高壓較弱，台灣近兩天都在其西南邊緣，因此大氣環境較不穩定，午後雷陣雨明顯，今日午後西半部、東北部及東部有局部短暫雷陣雨，尤其在中部以北及其他山區有「局部大雨」發生機率。
明後兩天太平洋高壓增強，台灣天氣變穩，午後降雨集中在中部以北、東半部，但時間縮短、雨勢減小，到了週五太平洋高壓勢力減弱，台灣吹西南風、水氣變多，因此週五至下週一，中南部的降雨機率提高，午後雷陣雨則同樣會落在中部以北、東北部、東半部和各地山區。
氣溫方面，近期就是「炎熱到底」，伍婉華說明，今天至週四，西半部高溫普遍達攝氏36度或更高，週五雖然水氣較多，但高溫也只會下降攝氏1度左右，體感無太大差別，特別是在大台北盆地、西半部近山區內陸、花東縱谷，本週都容易出現攝氏37度甚至以上的高溫。
氣象署今日持續發布「高溫資訊」，雲林縣有「連續出現攝氏38度」極端高溫的機率，屏東縣有「攝氏38度極端高溫出現」的機率；臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣，有「連續出現攝氏36度高溫」的機率。
⚠️高溫紅色燈號：雲林縣
⚠️高溫橙色38燈號：屏東縣
⚠️高溫橙色36燈號：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣