粿粿婚後退出啦啦隊！混血男模范姜彥豐從粉絲變老公 過程超勵志
啦啦隊女孩是許多人心目中的理想情人，每每看到她們出場替球隊應援，都會帶給場上的球員和球迷們滿滿的朝氣與活力，不過一旦啦啦隊女孩們爆出談戀愛或是結婚的消息，人氣就會受到影響。像是啦啦隊女神粿粿在2022年宣布跟藝人范姜彥豐結婚，後來也退出待了3年的中信啦啦隊，讓粉絲們都感到相當不捨，但仍有不少鐵粉支持表示：「當媽之後依然可愛！」而范姜彥豐從小粉絲變成啦啦隊女神老公的過程也引起關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
范姜彥豐過去曾透露，自己第一次見到粿粿的時候，是在工作場合上，當時他第一眼看到粿粿就對她心動不已，還跟身邊的朋友說：「哇！那個女生怎麼那麼可愛。」不過范姜彥豐當天並不敢直接去找粿粿搭話聊天，是直到某天他滑IG探索頁面時，跳出了粿粿的照片，他便按下了追蹤鍵，成了啦啦隊女神的小粉絲。
隔了一年多之後，范姜彥豐在粿粿生日當天，傳了訊息祝福粿粿生日快樂，兩人才開始有了互動，甚至偶爾還會約出去喝咖啡、看電影，後來兩人也決定交往並踏入婚姻，一起邁入人生下一階段。范姜彥豐也曾透露：「從剛交往不久時，就認定粿粿是我想要走一輩子的人了。我喜歡她的開朗、善良、貼心，她的笑容會讓我忘記工作的疲憊。」認為粿粿是他最溫暖的避風港。
而粿粿在跟范姜彥豐結婚後2個月，便傳來了懷孕的喜訊，在2022年8月順利產下第一胎，粉絲們都替他們感到開心。夫妻倆也因為形象非常正面，吸引不少廠商找上門合作，兩人也在各大節目上分享他們的戀愛過程、夫妻之間的大小事和育兒相關的趣事。粿粿跟范姜彥豐也一起經營Youtube頻道「粿醬一家」，透過影片跟粉絲們分享他們一家人的大小事，吸引不少新的粉絲關注。
此外，粿粿在4月時帶著老公、小孩組成「粿醬一家」回到台中洲際棒球場擔任開球嘉賓，還在球場上跳起應援舞，讓一大票粉絲看了都感動不已。事後，粿粿也曬出照片，忍不住直呼：「幸福的一天！可以回到最重要的主場開球，滿滿滿的榮幸！」讓許多粉絲都懷念她在球場上應援的日子，紛紛敲碗粿粿有空可以再回啦啦隊應援。