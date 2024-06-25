星宇、史努比快閃店登場！3大亮點必逛　還有超可愛造型雞蛋糕

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為延續這股人氣爆棚的聯名熱潮，星宇航空規劃，今年暑假在華山文化創意產業園區南1館聯合推出主題快閃店，讓沒有出國計畫的鐵粉不用搭飛機就能直接在快閃店買到聯名週邊。
本次快閃店集結星宇航空包含東京、大阪、札幌、沖繩、新加坡、香港、泰國、馬來西亞等熱門航線，與史努比聯名共同推出多款可愛爆擊的週邊商品，戶外展區更將這些熱門航線做成大型拍照框，讓粉絲一秒就能飛到國外，而且晚上還有史努比與朋友們遨遊天際的地面投影，為美麗的夜晚增添不少趣味與色彩。
不僅如此，現場更有超過200cm高的大型聯名充氣公仔首次亮相，分別為穿著星宇航空飛行外套的史努比，還有熱情邀大家一同登機的查理布朗機長，此外，現場更推出史努比聯名星宇航空的美食小鋪，除了有5款聯名限定造型雞蛋糕可以現烤現吃，還有查理布朗跟史努比的奶蓋系飲品可以喝，一旁也還有行李箱大扭蛋機。
店長傅雅謙接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，這次花了一年的時間與星宇航空規劃聯名系列，本次快閃店推出史努比X星宇航空機長造型公仔、花生漫畫X星宇航空航點磁鐵盲盒、史努比X星宇航空壓克力立體擺飾盲盒都是主力商品，希望每日來客數超過5000人。
傅雅謙提到，巨型扭蛋機最大獎為實用的史努比造型手推車，其餘獎項價值也都超過300元，回收扭蛋殼也會送一顆氣球，本次快閃店營業時間為6月25日到9月15日，每週一至週日，歡迎粉絲參觀選購。