漢光演習大變革！退將憶「李登輝當年做法」：顧立雄膽子太大了
國軍年度最重大演訓「漢光40號實兵演練」將在7月22日至26日舉行，國防高層透露，今年漢光演習實兵操演為了更貼近戰時情境，除取消預校與展示科目，還強調「連續性狀況誘導」、「夜戰」、「實地」與「聯動性」等，等於是「沒有劇本」。對此，退役少將栗正傑指出，演習一定要有演習的劇本，當年前總統李登輝就有72套劇本，「我覺得顧立雄真的是膽子太大，敢做這個東西。」
政治中心／綜合報導
栗正傑24日在節目《頭條開講》表示，「演習一定要有演習的劇本，軍中演習的劇本就叫做演習想定，那為什麼現在這麼急著沒有劇本就要演練？我覺得他把防衛作戰計畫直接拿出來演練一遍，這是他來不及搬劇本，當年李登輝有72套劇本。」
栗正傑認為，顧立雄敢做這件事真的是膽子太大，若事前沒有準備、安排，做這麼大的演練，要付出後果的成本相當大。栗正傑提到，「他特別還講夜戰，戰車不是汽車，不小心掉到溝裡怎麼辦？真的是滿危險的，如果演習沒有劇本、安排，那會得不到成果。」
栗正傑強調，「演習最主要是要驗證計畫是否可行？有什麼缺點？該怎麼改進？都會有很多的數據，沒有規劃這太急了，代表兩岸之間是兵凶戰危到很緊急的狀況，來不及寫劇本就要開始演習了」。