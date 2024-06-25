漢光演習沒劇本 于北辰曝恐現這狀況：過去為場面好看沒發現問題
國軍年度最重大演訓「漢光40號實兵演練」將在7月22日至26日舉行，國防高層透露，今年漢光演習實兵操演為了更貼近戰時情境，除取消預校與展示科目，還強調「連續性狀況誘導」、「夜戰」、「實地」與「聯動性」等，等於是「沒有劇本」。對此，退役陸軍少將、桃園市議員于北辰認為，過去漢光演習為了場面好看，因此有些問題沒有被發現、解決，所以今年漢光演習可能會有國軍坦克、船隻出狀況的情形，但找出問題才能強化戰力。
政治中心／綜合報導
于北辰24日在節目《新聞面對面》表示，由於國軍早期時常有接觸共軍的機會，所以當時演習並沒有假想敵，一直到了民國72年左右，因共軍已不會再來，才設置了假想敵的角色，可現在共軍時常擾台，空軍和海軍都有見過對方，「這就叫狀況，還需要預設？」
于北辰認為，陸軍雖不像海空軍這麼常接觸到共軍，但只要海空軍出動，陸軍就會有相配套的動作。現在共軍每天來，可不確定什麼時候會來，在演習時結合實況直接演練，就叫做沒有假想敵，對國軍而言，既是考驗，也是個增加戰力的機會。
于北辰指出，過去漢光演習為了場面好看，有一些問題沒有被發現、解決，因此今年漢光演習國軍坦克、船隻可能會有出狀況的情形，「但這個狀況就叫做實戰。」于北辰以坦克為例，指國軍坦克部隊有「三區分」，即3分之1長期維保整修，另外3分之2隨時可上場，「這些都是漢光演習要驗證出的問題，找出問題才能強化戰力。」