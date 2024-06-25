「台版水原希子」啦啦隊女神貴貴變人妻 婚後不懷孕不退休繼續跳
中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的長青樹成員貴貴去年9月認愛交往10年的攝影師男友小魏並宣布結婚，球迷朋友們大方獻上祝福之餘也擔心這位中信啦啦隊的招牌隊員會不會就此引退，對此，貴貴當初發文掛保證目前不會退出啦啦隊，也沒有生小孩打算，希望粉絲們也能跟她一起繼續在場上奮力應援。
記者史平旭／綜合報導
擁有小麥膚色和深邃五官，被封為「台灣水原希子」的貴貴，在場邊活潑賣力應援與熱情的個性深受球迷喜愛。人妻身分並不影響貴貴的工作；婚後的她更加活躍，除了本職的啦啦隊外，還有模特兒、插畫家等多重身分，也曾出版過插畫集。
貴貴平時也會擔任一日店長、公益路跑大使和各式代言活動，還會在球場販售個人品牌「小貴冰冰淇淋」，宣布婚訊的好消息後也在攤位上分發喜糖，與球迷朋友一起分享喜悅。
不只與男友的10年愛情長跑，貴貴也在社群平台感性發文道：「我生命最美的時光，都在中信兄弟球場。」感謝一直以來支持她的粉絲們，表示這句中信兄弟應援歌的歌詞寫下她的心聲，10年的中信啦啦隊生活，與球迷、球員們一起組成的大家庭讓她流下感動與滿足的淚水，未來仍舊會繼續站在球場邊應援。