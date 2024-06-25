日圓沒有最低只有更低！彭博：忘掉160防線、日圓或將「貶破170」

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目前看不出扭轉日圓貶勢的催化劑， 5月初日本央行投入創紀錄的614億美元進場拉抬日圓阻貶，雖一度讓日圓匯率回升，但近期日圓匯率重新疲軟，已幾乎跌回日本央行干預前的水準。擁有25年交易日圓經驗的交易員特威代爾（Nick Twidale）表示，日本央行短期干預的做法是行不通的，日圓兌美元匯率貶破170可能比想像中更快發生。
日圓貶值的核心驅動力是日本與美國之間的利率差距，籌措低利率日圓、利用美元等高利率外匯來投資的「日圓套利交易」，是日元貶值的重要推手。目前美國聯準會仍未有降息打算，而尚未正式宣布擺脫通縮的日本也難有升息空間，利率差距無法收斂導致貶勢不停，類似情況也發生在日圓兌歐元匯率上，日圓兌歐元匯率也貶至接近歷史新低。
儘管日本財務省副大臣神田正人（Masato Kanda）喊出準備好24小時毫不停歇進行干預，但這種口頭干預的手段收效甚微。分析師克蘭菲爾德（Mark Cranfield）認為，美國聯準會不急於降息已是事實，日圓能否阻貶的關鍵聚焦在日本當局，但是口頭干預沒能說服交易員改變看貶日圓的方向。只要日美之間的利率差距並未改變，三井住友DS資產管理公司的投資組合經理認為，即使日圓匯率短期回升，長期看仍將朝貶破170發展。