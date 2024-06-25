美股開盤輝達重挫！台積電ADR又跌3%　「女股神」進場後屢見綠光

鴻海成功翻紅、台積電仍在盤下　台股午盤跌70點、空方力道不減

▲台北股市今（25）日盤中在台積電、鴻海等權值股買單挹注下，午盤下跌70.23點或0.31%，來到22743.47點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（25）日盤中在台積電、鴻海等權值股買單挹注下，午盤下跌70.23點或0.31%，來到22743.47點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

空方壓力持續籠罩在台北股市，今（25）日跳空下跌，最低一度來到22503點，下跌310.7點，不過盤中在台積電、鴻海等權值股買單挹注下，跌點急速收斂，台股午盤下跌70.23點或0.31%，來到22743.47點。

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台股走低之際，中小型股表現相對強勁，盤中甚至數度翻紅，不過午盤稍稍遇到賣壓，下跌0.31點或0.12%，來到267.25點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、鴻海、光洋科、富喬；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、聯發科、雲豹能源。

推動台股跌點收斂的關鍵就是權值股在盤中迅速收斂，權王台積電最低下跌17元，來到923元，不過跌深反彈買單湧進後，一度來到平盤價940元，午盤則是下跌4元或0.43%，來到936元；鴻海則是開低後一路走高成功翻紅，午盤上漲2元或0.97%，來到208元；聯發科的推升力道就沒有前兩檔這麼大，午盤下跌20元或1.42%，來到1390元。

而跟權值股一起壓抑大盤的就是AI概念股，同樣迎來漲多回檔壓力，緯穎下跌逾4%，微星下跌逾3%，尼得科超眾、奇鋐、神基、銘異、偉聯、英業達下跌逾2%。

不過還是有族群逆勢走高，首先是近期強勢的綠能環保股，午盤類股指數上漲逾1.7%，其中剛於19日從創新板轉一般上市板的雲豹能源，已連續亮燈3天，漲幅高達30%以上，被網友稱是「台灣綠能界的輝達」，今日股價再度大漲，盤中衝上漲停板後又打開，午盤上漲逾7%，來到197.5元。其他個股也有表現，森崴能源上漲近5%，鋼聯上漲近3%。

航運股也有表現，貨櫃三雄之一的陽明昨日召開法說會時表示，全球海運仍受多項外部因素干擾，從7月開始的第三季表現有望續旺，依舊是一櫃難求，下半年業績有望維持亮眼表現，話題再起激勵個股走高，台灣虎航-創、龍德造船上漲逾5%，裕民、陽明上漲逾2%，慧洋-KY、萬海、四維航、榮運、志信上漲逾1%。

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