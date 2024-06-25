長榮航空獲「航空界奧斯卡」肯定　躍全球最佳航空公司第8名

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長榮航空自1992 年推出全球首創的豪華經濟艙，隨即受到市場歡迎，並引領航空業界仿效，成為目前航空公司的主流產品；隨著機隊及航網規模持續擴張，長榮航空除了波音777-300ER機隊配置豪華經濟艙之外，今年也規劃在波音787-9客機導入全新的豪華經濟艙座椅，該機型會陸續進行改艙以提供三艙等服務，除了方便航機調度外，讓更多旅客以經濟實惠的票價，享受更高品質的飛航體驗。
為了進一步優化機上服務，長榮航空從今年7月起，將於台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航線，提供機上全艙等皆可享用的乾杯集團燒肉餐點；在服務用品的部分也不斷精進，長榮航空皇璽桂冠艙Giorgio Armani過夜包和豪華經濟艙Kipling過夜包，日前在德國WTCE(World Travel Catering Expo)獲得英國運輸雜誌Onboard Hospitality頒發「最佳商務艙過夜包」，以及加拿大專業航空雜誌PAX International頒發「亞洲區最佳豪華經濟艙過夜包」的肯定。
SKYTRAX為全球航空業權威調查機構，每年皆舉辦「全球航空公司大獎」，以旅客滿意度為依據進行服務調查，極具公信力，深獲航空、旅遊業界之認同與重視，也是經常搭機旅客的重要參考指標；該機構透過網路問卷方式，提供中文、英文、日文等多國語言選項，針對超過350家航空公司及機場進行調查，涵蓋上百個國家及超過2100萬名旅客，評鑑各家航空公司從機場到機艙的各個服務項目。