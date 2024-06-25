陳奕迅才摔傷休克「老婆也動刀」！她患1症超難受：打噴嚏就劇痛
歌手陳奕迅（Eason）近期因為在打網球時中暑摔傷休克，造成了骨裂縫合30多針，目前暫停了所有巡迴演唱會的活動並專心養傷。沒想到，陳奕迅的老婆徐濠縈也因為健康出問題而入院動手術，並在社群上PO出自己躺在手術台上的自拍照，透露自己飽受椎間盤突出之苦，連打噴嚏都會劇烈疼痛，吸引許多粉絲關注。
記者洪生儒／綜合報導
陳奕迅的老婆徐濠縈剛過50歲生日，她透露自己長期因椎間盤突出的問題而相當困擾，除了腰痛之外也影響了日常的生活，熱愛的運動被迫暫停，就連打噴嚏這樣的動作，也會讓她感受到劇烈的疼痛，「這兩年過得特別難，不得不停止重量訓練，因為滑雪要搬很重的裝備，那會讓我腰痠背痛，這種情況影響了我的日常生活。」
其實，徐濠縈過去在2022年時，就已經動過了一次手術，但問題始終沒有好轉，她忍受了腰痛多年，在醫生的建議下決定要再動一次椎間盤手術，希望這一次手術之後可以改善椎間盤突出的問題，讓她能繼續去做她喜愛的運動，並恢復正常的作息。徐濠縈也在社群中提到，這是她人生中繼20年前生下女兒之後，最重要的一次手術，而目前她也順利動完手術，正在家裡休養中。