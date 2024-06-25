綠營神主牌鬆動了？「非核家園」最新民調出爐　驚人結果曝光

賴清德開戰在野黨　港媒曝若頻繁做這件事：未來4年沒緩和空間

▲港媒《中評社》分析，若未來賴清德親上火線機會變得頻繁，接下來4年確定就是朝野對抗格局，幾乎看不到緩和空間。（圖／總統府提供）
▲港媒《中評社》分析，若未來賴清德親上火線機會變得頻繁，接下來4年確定就是朝野對抗格局，幾乎看不到緩和空間。（圖／總統府提供）

政治中心／綜合報導

總統賴清德24日發表談話，宣布對《立法院職權行使法》與《刑法》修正案聲請釋憲，並強調反對國會擴權，不是反對國會改革，國會理當改革，但不應該任意擴權。對此，港媒《中評社》分析，釋憲案與罷免案已造成朝野對抗，若未來賴清德親上火線機會變得頻繁，親自對加劇朝野對立議題發動攻勢，「接下來4年確定就是朝野對抗格局，幾乎看不到緩和空間」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對賴清德談話，港媒《中評社》評論指出，賴清德親自召開記者會提出釋憲理由，監察院、民進黨立院黨團也將先後提出釋憲，等於是執政黨全面向在野黨開戰。而大陸提出懲治台獨22項法令，凸顯兩岸沒有和緩空間，賴清德是否想藉釋憲引發台灣內部對抗，轉移大陸對台動作？此外，在野陣營已鎖定超思雞蛋案、數位身分證等爭議案件，賴清德可能也擔心，若不釋憲、導致在野查出政府弊案，將嚴重打擊民進黨接下來的選舉。

除了釋憲，評論指出，罷免是另一個加劇朝野對抗的議題，藍綠都有可能發動。評論指出，賴清德盼展現與過去前總統蔡英文經常「隱形」不同，提到未來針對重要議題會不定時召開記者會與社會大眾溝通，若未來賴清德親上火線的機會變得頻繁，親自對加劇朝野對立議題發動攻勢，「接下來4年確定就是朝野對抗格局，幾乎看不到緩和空間」。

賴清德暫不赴國情報告被轟「太上閣揆」！他選前這樣說全被挖出

賴清德稱中華民國派也是台獨　他嗆「沒膽沒道德」：把全台拖下水

漢光演習沒劇本　于北辰曝恐現這狀況：過去為場面好看沒發現問題

漢光演習大變革！退將憶「李登輝當年做法」：顧立雄膽子太大了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代