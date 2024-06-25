謝國樑列3案被告！民進黨指控這些事　怒批強盜市長、丟基隆人臉

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戴瑋姍指出，謝國樑在整體預算在「沒願景」的狀況下，執意大撒幣27億元預算，大放送電動機車計畫，又「沒規劃」完善下，造成排隊亂象，引發民眾抱怨，又在「沒配套」下，驟然的送電動機車影響燃油機車生意，影響產業衝擊，現在卻可以無視預算排擠，把足足可以讓基隆人免費坐公車14年的27億元預算輕易花掉。
戴瑋姍表示，東岸商場案被控強盜等罪嫌，甚至已被檢察官轉為偵字案，無疑是重重的打臉謝國樑當初的蠻橫作為；謝國樑上任以來從港景摩天輪、改裝車嘉年華、人工草皮到海洋廣場的白色沙發等天馬行空的市政方案，亂花市民血汗錢，顯示謝國樑的縣市長施政滿意度吊車尾絕對不是一天造成的，是基隆市民累積對於謝國樑無心施政不滿的聲音。
張顥瀚呼籲謝國樑，現在是被質疑的「強盜市長」，這是基隆人最在意的，基隆市府在沒有法律依據就進行強制破門的行為，身為政大法研所畢業的法律人的謝國樑，竟完全沒有任何法學素養，這樣行為其讓市民的不滿和怒火是持續延燒，針對東岸商場接管的強盜事件，希望謝國樑市長才應該要跟市民講清楚說明白。
張之豪表示，謝國樑上任以來最大的問題，莫過於公私不分，將私人恩怨無限上綱到濫用公權力。在東岸商場爭議上，謝國樑大肆宣傳基隆市府勝利，完全是混淆視聽，轉移焦點，事實上真正的癥結點，是基隆市政府與NET的爭議，謝國樑在司法審理階段，就強行闖入、強行扣押、強行破門，成為強盜市長，被列為了有明確具體事實與行為人的偵字案被告。
針對基隆推廣大使楊寶楨爭議，張顥瀚表示，推廣大使標案金額高達132萬，等於是每月11萬元的勞務報酬，然而市議會要求提供採購契約時，市府竟然模糊帶過，迴避議會監督，而楊寶楨擔任推廣大使，並沒有真正做到市政推廣，竟多是轉發市府官宣影片，楊寶楨宣傳自己媒體節目的篇幅，也遠高於宣傳基隆市政。