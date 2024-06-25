一句「要告訴媽媽」引怒火！父當街推踹拖男童　警真的找到媽媽了

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途中有路人上前與父親爭執，男童爸爸反控自己遭孩子家暴，有網友放上另一角度影片，指「下雨那個弟弟跑一跑滑倒，不知道弟弟說了什麼，爸爸開罵，說沒碰到他怎麼可能害他滑倒，氣到不讓他上車……」。
影片曝光後，網友紛紛留言「馬路非常危險，踹小朋友是怎樣」、「爸爸太過份了，再怎麼樣都不能踹小孩」、「有情緒不穩定的家長真倒霉」、「爸爸應該是想嚇嚇小孩，用的方式不對」。
台中市第三警分局並未接獲報案，但已確認當事人身分。警方透露，經查係父親疑情緒不穩以致不當管教，已告知孩童母親相關權利，母親表示暫不提出告訴及申請保護令，將依職權通報社會局續處。
社會局表示，大人此舉可能造成孩子受傷，更會造成身心恐懼。家長應善盡保護孩子之責，勿因一時情緒做出後悔的事。家防中心將派員確認事件經過及孩子受照顧情形，評估是否違反《兒少權法》，違者可處新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布姓名；或依同法第102條規定，要求家長配合親職教育課程。
社會局也呼籲，看到小孩受到傷害或不當對待，民眾可即時關心協助，並且立刻通報110或113，讓警方和社工即時掌握相關事證，有效遏止不當行為。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110