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一句「要告訴媽媽」引怒火！父當街推踹拖男童　警真的找到媽媽了

▲一名父親被兒子惹怒，不僅把他拉下機車，還用腳踹不讓他上車。（圖／翻攝網路，2024.06.25）
▲一名父親被兒子惹怒，不僅把他拉下機車，還用腳踹不讓他上車。（圖／翻攝網路，2024.06.25）

記者顏幸如／台中報導

近日網路流傳一段父親當街「管教」兒子的影片，父親接送讀國小的兒子時，親子發生爭執，男童一句「回家要告訴媽媽」引爆父親怒火，無視兒子哭喊將他從後座拉下，還用手推、出腳踹，甚至催油門駛離。看不下去的路人上前勸說，才讓兒子回家。警方表示已釐清當事人身分，母親暫不提告，後續將通報社會局處理。

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這段47秒影片中，一名父親在台中市南區忠明路的馬路邊，與坐機車後座的男童發生爭吵，男童嗆聲「回家要告訴媽媽」，爸爸也怒回「你不要回家」，便將男童扯下車，男童急得拉住機車後把手，火大的爸爸不斷推開，甚至出腳踹男童兩下，還騎著摩托車走人；男童追了一小段路，爸爸才讓他上車，機車腳踏墊前的小女兒，全程嚇到不敢亂動。

途中有路人上前與父親爭執，男童爸爸反控自己遭孩子家暴，有網友放上另一角度影片，指「下雨那個弟弟跑一跑滑倒，不知道弟弟說了什麼，爸爸開罵，說沒碰到他怎麼可能害他滑倒，氣到不讓他上車……」。

影片曝光後，網友紛紛留言「馬路非常危險，踹小朋友是怎樣」、「爸爸太過份了，再怎麼樣都不能踹小孩」、「有情緒不穩定的家長真倒霉」、「爸爸應該是想嚇嚇小孩，用的方式不對」。

台中市第三警分局並未接獲報案，但已確認當事人身分。警方透露，經查係父親疑情緒不穩以致不當管教，已告知孩童母親相關權利，母親表示暫不提出告訴及申請保護令，將依職權通報社會局續處。

社會局表示，大人此舉可能造成孩子受傷，更會造成身心恐懼。家長應善盡保護孩子之責，勿因一時情緒做出後悔的事。家防中心將派員確認事件經過及孩子受照顧情形，評估是否違反《兒少權法》，違者可處新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布姓名；或依同法第102條規定，要求家長配合親職教育課程。

社會局也呼籲，看到小孩受到傷害或不當對待，民眾可即時關心協助，並且立刻通報110或113，讓警方和社工即時掌握相關事證，有效遏止不當行為。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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