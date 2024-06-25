蔬果殘留農藥抽驗！欣葉台菜、微風超市、美福食集、潮味決都出包
台北市衛生局公布5月至市場、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果產品，52件產品共有12件產品不符規定，各檢出1-2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，其中欣葉台菜信義新天地A9的「九層塔」、潮味決湯滷專門店士林中正店的「白蘿蔔」、美福食集「特選韭菜花」、「九層塔」，微風超市「白蘿蔔」、鼎皇麻辣火鍋店「百香果」都檢出違規，現已通知下架違規產品，並移請蔬果來源業者所轄衛生局處辦。
記者林莞茜／綜合報導
為維護民眾食用生鮮蔬果安全，台北市衛生局定期至本市市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，113年5月共計抽驗52件蔬果產品，檢驗結果12件產品不符規定。
北市衛生局指出，此次抽驗不符規定產品，違規原因為「九層塔」、「韭菜花」各3件；「白蘿蔔」2件；「百香果」、「木瓜」、「紅鳳菜」、「紅櫻桃」各1件，各檢出1-2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，除「紅櫻桃」外，均為高風險產品。
北市衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
北市衛生局表示，於市面抽驗產品屬於終端的管理，惟有落實源頭田間監測，及產地加強輔導農民於栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥的問題。而販售業者販售之蔬果應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，另將產品外箱來源資訊（如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。