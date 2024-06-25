暑假國旅旺季！高公局估車流多1.2倍　公告2個月5大疏運管制措施

暑假即將到來，交通部高速公路局參考近年暑假車流狀況，預估今（2024）年暑假期間全國道每週五至週日將有大量旅遊車潮，交通量約為106-108百萬車公里，約為去年年平均平日交通量之1.2倍，國5亦預期有大量車潮，高公局規劃於7月1日至8月29日，實施暑假期間國道五大交通疏導措施。
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在替代道路部分，高公局建議國5頭城往坪林地區改走台9、國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61、國6台中往返南投地區，建議改走台63、國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。
另每週六及週日全日，國道全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)，以及視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制並機動調整。
高公局提醒，暑假期間週五至週一國道交通量大，週五下午及週六上午南向瓶頸路段(國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，國3土城-關西、快官-霧峰及國5南港系統-頭城)、週日下午北向瓶頸路段(國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪及國5宜蘭-坪林等)及週一下午北向國5宜蘭-坪林路段易有長時間壅塞情形。
高公局表示，暑假期間高溫較易造成車輛故障或爆胎情形，呼籲民眾做好車輛保養並於行前檢查車況。如遇到車輛無法正常行駛亦請勿驚慌，先顯示方向燈並讓車輛自然減速至外側路肩停車待援，開啟危險警示燈，放置故障標誌，並儘快至安全處所使用1968App一鍵報案或手機撥打1968客服專線，切勿在車道上逗留，以避免二次事故發生。