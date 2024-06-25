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韓國辣椒粉又出包！3款農藥值殘留超標　食藥署：DAISO木筷也違規

▲韓國出口「辣椒粉(HOT PEPPER POWDER(24KG)-COARSE)」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署）
▲韓國出口「辣椒粉(HOT PEPPER POWDER(24KG)-COARSE)」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署）

記者林莞茜／綜合報導

韓國辣椒粉又出包！衛福部食品藥物管理署執行邊境檢驗，今（25）日公布最新邊境檢驗不符合食品資訊名單，共有17件產品違規，其中3款韓國進口辣椒粉遭檢出農藥殘留超標，均為「沅信企業有限公司」輸入，總計8280公斤，被檢出殘留農藥2,4-D 0.07 ppm，超過容許量0.05 ppm，全依規定退運、銷毀。另中國輸入DAISO筷子、台灣好侍食品從馬來西亞輸入的咖哩粉，也都不符合法規限量標準。

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▲馬來西亞出口「咖哩粉」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署）
▲馬來西亞出口「咖哩粉」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署）
食藥署今（25）日公布最新邊境檢驗不符合食品資訊名單，17樣違規產品分別為韓國「辣椒粉」3件、中國大陸「烤核桃(蜂蜜口味)」和「靈芝」、印尼「酥炸粉」和「蒜味生脆片」和「調味料(白胡椒粉)、泰國「醃蒜頭水」、印度「香料奶茶-豆蒄口味」和「乾燥辣椒段」、馬來西亞「咖哩粉」、塞席爾「冷凍魚蛋」、菲律賓出口「塗抹起司」、日本「鮮蜜瓜」和「蓴菜」，另有1件為中國大陸輸入的DAISO筷子。

食藥署指出，中國大陸輸入的DAISO筷子以4％醋酸(95℃,30分鐘)溶出試驗結果，蒸發殘渣值為363ppm、以20%乙醇(60℃,30分鐘)溶出試驗結果，蒸發殘渣值為210ppm，然依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以紙類-與食品直接接觸面之部分為塑膠類，其溶出試驗應符合「金屬合金類-與食品直接接觸面為合成樹脂塗漆者」之規定，4％醋酸(95℃,30分鐘)，20%乙醇(60℃,30分鐘)蒸發殘渣合格標準皆為30 ppm以下，因此不符合相關規定。

食藥署已將不符農藥殘留容許量標準、食品器具容器包裝衛生標準之商品，依「食品安全衛生管理法」規定退運或銷毀。

▲中國大陸出口「DAISO筷子」容器具檢試驗不符規定。（圖／食藥署）
▲中國大陸出口「DAISO筷子」容器具檢試驗不符規定。（圖／食藥署）

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