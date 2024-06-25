賴清德宣布釋憲　趙少康轟「高調向在野宣戰」：獨裁心態昭然若揭

馬來貘「英雄」來台不幸逝世　動團喊：停止引進域外動物

▲日本橫濱動物園人氣馬來貘Hideo英雄抵台過程中身亡。（圖／橫濱動物園官網）
▲日本橫濱動物園人氣馬來貘Hideo英雄抵台過程中身亡。（圖／橫濱動物園官網）

記者許若茵／台北報導

日本橫濱動物園的2歲馬來貘「英雄」（ひでお，Hideo），交換來台做血緣交流，卻在機上意外身亡，引起議論。動保團體PETA喊話，應停止引進域外動物，更批繁育計劃僅是囚禁動物在牢籠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬來貘「英雄」21日晚間9時許自日本抵台時，被發現無生命跡象，經解剖後台北市立動物園說明初步解剖結果，指出「Hideo英雄」在抵達桃園機場時，箱籠內外都有明顯血跡，與外觀頭部大面積皮膚摩擦傷、四肢蹄部嚴重外傷呼應，解剖過程肉眼可見的病變包含全身肌肉蒼白、多發出血、嚴重肺水腫等，全身血液都沒有凝結。初步研判「Hideo英雄」當時體溫高達41度，推測是「熱緊迫」引起全身循環衰竭、凝血功能障礙與肺水腫死亡。

PETA指出，此非孤立事件，回顧2023年，來自捷克的「貘克」年僅7歲，死於急性肺水腫，其生前的飼養環境不僅遮蔽不足導致過熱，活動空間狹小，水池更是佈滿青苔，環境十分惡劣。，台北市民不會忘記，2022年末，大食蟻獸「口袋莎」母子難產雙亡及長頸鹿「菊忠」的猝然離去，猶如连環噩夢，揭示了動物園牆內無聲的痛楚。

PETA直言，「我們何時才能明白，所謂的繁育計劃對動物根本沒有好處」， 被繁育出來的動物並不會被重新野放到野外，而只會被轉手給不同的動物園，讓人們觀賞、在社群媒體拍照、打卡，為了娛樂人類而存在的動物園，已成為動物福祉的絕望深淵，「倘若我們真正在乎動物，就應保護他們的野外棲息地，而不是將他們囚禁在籠子裡」。

PETA呼籲，包含台北動物園在內的「現代牢獄」應停止引進更多來自域外的動物，動物園以保育、教育為名進口、圈養大量的外來種動物，卻始終無法送他們回去真正的屬地，這絕對不是保育、不是教育，僅是為了取悅人類的娛樂場所。
 
PETA更說，「透過自然探索之旅或高質量紀錄片，我們完全能以更尊重、更自然的方式接觸和學習動物的奇妙世界。 時代的進步呼喚著更文明的人與自然共存方式——此刻，就是關閉台北動物園、開啟動物保護新篇章的關鍵時刻！」
 

馬來貘英雄抵台逝世！日飼育員悲痛回憶飼養點滴

馬來貘「英雄」運輸來台不幸身亡！日本人悲痛：不敢相信是真的

日本馬來貘來台交流死亡！體溫飆41度、頭大片擦傷　熱緊迫致死

日本馬來貘「運輸抵台死亡」！園方解剖查死因　慶生照變最後身影

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代