馬來貘「英雄」來台不幸逝世　動團喊：停止引進域外動物

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PETA指出，此非孤立事件，回顧2023年，來自捷克的「貘克」年僅7歲，死於急性肺水腫，其生前的飼養環境不僅遮蔽不足導致過熱，活動空間狹小，水池更是佈滿青苔，環境十分惡劣。，台北市民不會忘記，2022年末，大食蟻獸「口袋莎」母子難產雙亡及長頸鹿「菊忠」的猝然離去，猶如连環噩夢，揭示了動物園牆內無聲的痛楚。
PETA直言，「我們何時才能明白，所謂的繁育計劃對動物根本沒有好處」， 被繁育出來的動物並不會被重新野放到野外，而只會被轉手給不同的動物園，讓人們觀賞、在社群媒體拍照、打卡，為了娛樂人類而存在的動物園，已成為動物福祉的絕望深淵，「倘若我們真正在乎動物，就應保護他們的野外棲息地，而不是將他們囚禁在籠子裡」。
PETA呼籲，包含台北動物園在內的「現代牢獄」應停止引進更多來自域外的動物，動物園以保育、教育為名進口、圈養大量的外來種動物，卻始終無法送他們回去真正的屬地，這絕對不是保育、不是教育，僅是為了取悅人類的娛樂場所。
PETA更說，「透過自然探索之旅或高質量紀錄片，我們完全能以更尊重、更自然的方式接觸和學習動物的奇妙世界。 時代的進步呼喚著更文明的人與自然共存方式——此刻，就是關閉台北動物園、開啟動物保護新篇章的關鍵時刻！」