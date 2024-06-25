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「新冠疫情燒起來了」身邊連中3個　蘇一峰：忍住炎熱戴好口罩

▲新冠疫情再升溫，疾管署示警這波疫情8到9月達到高峰。有醫師表示，過去新冠都在冬季流行，但現在反而夏季流行，應與天氣太熱口罩戴不住有關。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲新冠疫情再升溫，疾管署示警這波疫情8到9月達到高峰。有醫師表示，過去新冠都在冬季流行，但現在反而夏季流行，應與天氣太熱口罩戴不住有關。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者魏妤庭／台北報導

新冠疫情又再度流行，疾管署示警，這波疫情將在8月、9月達到高峰，預估9月以後才會下降。對此，有醫師透露近期有一堆病人因為新冠住院，連原本是中風住院復健的病人也感染新冠。並提到過去呼吸道病毒旺季在冬天，現在反而夏季大流行，推測與病毒共存後口罩解禁有關，提醒民眾近日忍住炎熱，戴好口罩挺過這一波。

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胸腔內科醫師蘇一峰今（25）日在粉絲團發文表示，「新冠燒起來了」，新冠肺炎疫情再度流行，住院病房裡的新冠患者激增，就連原本住院中風復健的病人，也感染了新冠，病人旁邊的家屬也確診，還因此摔倒撞到頭，手腳瘀青一大片。

蘇一峰表示，近期有很多確診老人家來住院或到門診治療，與過去呼吸道病毒旺季在冬天不同，現在反而在夏季大流行，推測應該是與病毒共存後口罩解禁，夏季大熱口罩戴不住，所以反而夏季開始大流行。並提醒民眾，忍住炎熱戴好口罩挺過這一波。

有不少網友看到蘇一峰發文後，紛紛表示「我身邊人一瞬間連中3個」、「老人家不想戴口罩，就自求多福吧」、「口罩戴好戴滿」、「戴口罩防新冠、空污」、「蘇醫師的苦口良心要聽啊」、「進醫院不戴口罩，根本就是錯誤的政策」。

對於近期疫情升溫，疾管署提醒，若民眾出現發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並在就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。此外，接種XXB疫苗可以減少感染厚重症或死亡風險最有效的方法。目前全國尚剩莫德納XBB疫苗約286.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.1萬劑，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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