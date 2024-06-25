影響明年「薪情」！最低工資諮詢會6/26登場　勞動部邀集委員討論

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在此之前，勞動部將會召開最低工資審議會暨諮詢會聯席會議，邀集審議委員在內等30名委員，共同關注最新的消費者物價指數、經濟成長率、景氣燈號、勞工薪資、失業率等數據，並就研究小組4月完成的第1次研究報告交換意見，先讓勞資雙方建立良好互動關係，延續之前的「基本工資工作小組」形式，第一份相關報告將在會後1個月內上網公告。
不過最低工資連續8年調漲，2017年月薪是由2萬8元調至2萬1009元，增加1001元（5%）；時薪則從126元調至133元，增加7元（5%）。2018年月薪調至2萬2000元，增加991元(4.72%）；時薪調至140元（4.72％）。2019年月薪調至2萬3100元，增加1100元（5%）；時薪調至150元（7.14%）。2020年月薪調至2萬3800元，增加700元（3.03%）；時薪調至158元（5.33％）。2021年月薪調至2萬4000元，增加200元（0.84%)；時薪調至160元（0.84%）。2022年月薪調至2萬5250元，增加1250元（5.21%)；時薪調至168元（5.21%）。2022年月薪調至2萬6400元，增加1150元（4.56%)；時薪調至176元（4.56%）。2024年月薪調至2萬7470元，調升1070元（4.05%)；時薪調至183元（4.05%）。
另外行政院主計總處統計，台灣2020年GDP（國內生產毛額）3.39%，2021年升至6.62%，2022年降到2.59%，2023年則是1.28%，今年5月底又將GDP（國內生產毛額）的3.43%上修至3.94%，而且中央銀行也在6月中將GDP成長3.22%上調至3．77%，即便去年即便景氣不佳，最低工資的調幅仍有4.05%，外界預測調幅很難低於去年的調整值。勞動部表示，最低工資目的是保障基層勞工的經濟生活，當然希望能往調升的方向前進，但仍尊重第3季「最低工資審議會」審議的結果。
不過三三企業交流會理事長林伯豐表示，基本工資調漲，將使勞、健保跟著調漲，連帶物價攀升，導致勞動成本增加，不利勞資雙方，因此建議2025年基本工資調幅不宜超過3%。商總理事長許舒博表示，現在的招募員工的薪資通常高於最低工資，但仍難以找到合適的人選。他則認為，調高最低工資對於本國勞工幫助不大，因為多數勞工的薪資已經超過最低工資，問題的根源不在最低工資數額或是薪資水平，而在於少子女化之下的缺工問題。