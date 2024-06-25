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怕敏感資料「被送中」　路透：美商務部啟動調查中國3大電信商

▲拜登政府目前正在調查中國三家主要電信公司，檢查是否涉及「不當蒐集美國數據」且提供給北京當局的情況。（示意圖／翻攝pixabay）
▲拜登政府目前正在調查中國三家主要電信公司，檢查是否涉及「不當蒐集美國數據」且提供給北京當局的情況。（示意圖／翻攝pixabay）

國際中心楊智傑／綜合報導

根據《路透》報導，美國拜登政府目前正在調查中國三家主要電信公司——中國移動、中國電信和中國聯通，針對這些中國企業在美國的雲端和網際網路等方面的營運業務，檢查是否涉及「不當蒐集美國數據」且提供給北京當局的情況。

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報導引述三名知情的消息人士透露，負責這項調查的是美國商務部，由於這三家中國企業在美國提供包含雲端服務、承包美國網路流量傳送路線等業務，使他們能獲取相關數據，儘管美國電信監管機構已經禁止他們在美國提供電話和網際網路的零售服務，但這些企業仍然通過其他業務渠道獲取美國數據。

報導指出，商務部已對這些由中國政府支持的企業進行了調查，並完成了對中國移動和中國電信的「以風險為基礎的分析」，但對中國聯通的調查進度相對落後，但也提到目前沒有證據證明這些中國企業刻意提供敏感的美國數據給中國政府或進行其他違法行為，因此監管機構尚未決定如何處理這些潛在風險。

商務部調查人員還特別關注這三家中企在美國的雲端服務，擔心他們可能會取得儲存在雲端的個人資料和智慧財產權，並將其提供給中國政府或干擾美國人對這些資料的訪問。消息人士透露，商務部官員對中國移動在加州矽谷設置的資料中心尤其關切。

分析認為，美國商務部這起最新行動，旨在防止北京不當利用中國企業獲取美國數據，因為這可能會對美國企業、民眾和國家安全構成威脅，阻止這些中國公司在美國進行關鍵交易，可能會削弱他們向全球客戶提供美國相關服務的能力。

事實上，美國聯邦通信委員會（FCC）就曾在2019年拒絕了中國移動提供電話服務的申請，並在2021年和2022年分別吊銷了中國電信和中國聯通提供電話服務的牌照。今年4月，FCC又進一步禁止這些企業提供寬頻服務；中國電信在美國設有八個網路連接點（PoP），這些設施允許大型網路互相連接並分享路由資訊。FCC警告稱，如果這些PoP由「構成國家安全風險」的公司營運，將帶來嚴重的國安和執法風險。

中國駐美大使館對此稱表示，希望美國停止以「不實的藉口」壓迫中國企業，並補充稱中國將持續捍衛中企的權益。

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