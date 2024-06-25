《顏心記》宋軼洞房夜變身油膩大叔 粗獷聲哭喊：為何是今晚啊？
羅雲熙、宋軼主演的古裝愛情輕喜劇《顏心記》，「臉盲症」男主角配上「百變怪」女主角的可愛人物設定，加上兩人合力破案的劇情，直衝上愛奇藝國際站排行榜第一。宋軼飾演的女主角顏南星因中毒，每逢滿月會變身，甚至在新婚之夜變身鬍渣大叔，在男主角正準備浪漫掀被子時，轉身看見新娘用壯碩手指遮臉，還用粗獷的聲音哭喊：「為什麼是今晚啊？」羅雲熙被嚇到啞口無言。
記者林奕如／綜合報導
《顏心記》劇中由羅雲熙飾演的江心白，因受過重創患上臉盲症，羅雲熙表示，「我覺得這個設定非常新穎，他只能透過服飾、穿著、聲音去判斷這個人究竟是誰。」他也透露跟以前詮釋的角色有很大的區別，包含這次有許多打戲，也會有特別講究的招式，他笑說：「非常新鮮、很有挑戰性。」
談及自己印象最深刻的戲，羅雲熙坦言是放下身段和尊嚴，向敵人雙膝下跪救女主的戲，「就算他已經被打得很慘，還是跟顏南星（女主角）說『把眼睛閉上，別看』，就覺得這個男人鐵血又柔情似水。」最新釋出的花絮中，羅雲熙下戲後不僅捧著相機拍自己劇中的坐騎「大金花」，還會特別與馬培養感情，即便拍攝時飛蟲不斷跑進眼睛，羅雲熙依然入戲，做好表情管理，維持他的角色狀態，非常敬業用心。
戲外飾演女主角顏南星變身後的男演員們也在社群上聯動「顏心記女主團」爭寵，王成思發文表示：「與江心白（男主角）浪漫對視的是我」，印小天則發文說：「和江心白洞房花燭的可是我。」後續更有知名演員程瀟，也都成為「顏心記女主團」的一員。
《顏心記》驚喜現身連續一週的華山快閃展，由羅雲熙、宋軼領銜主演的古裝愛情輕喜劇《顏心記》故事講述原為郡王的江心白（羅雲熙 飾）因為父親遭陷害而被流放，在被追殺時頭部撞到了馬車而患上「臉盲症」。長大後的他為了查明父親當時的真相，成為一名總捕頭，並遇見患有「變身症」的江湖游醫顏南星（宋軼 飾），兩人聯手辦案。