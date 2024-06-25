43歲謝霆鋒大秀MAN味冰塊肌！「耗時1年肉體改造」超狂撇步大公開
邱禮濤執導香港警罪動作鉅獻《海關戰線》，歌神張學友暌違8年重返大銀幕，與男神謝霆鋒合作，再加上金馬影后林嘉欣、香港金像獎影后劉雅瑟及金馬影帝吳鎮宇等超強卡司共演。謝霆鋒首次擔任電影的動作指導，親自上陣演出多場動作場面，他為此進行一年的訓練來肉體改造，練出驚人的冰塊腹肌，也公開了地獄等級鍛鍊菜單。
記者黃雅琪／綜合報導
因為電影中謝霆鋒不但設計出連場動作場面，更要親自上陣演出，務求拍出有創意且能提供感官刺激的最佳畫面！他更是提升自我的要求，好應付高強度的動作演出。他早在電影開鏡的一年前開始訓練體魄，有計畫的將身體狀態練到最精瘦的模樣，在開機之前，還誠意十足的拍攝了一組MAN味爆棚的寫真，可以見到他經過一輪健身、拳術等地獄式特訓，再加上嚴格的飲食控制，體態達到顛峰狀態，一身勻稱結實的肌肉，尤其是腹部的冰塊肌，非常吸睛！
花了一年時間進行肉體改造，謝霆鋒說：「這次確實對身體的要求比較高，因為要扮演紀律部隊，一定要以最佳狀態上陣！」他透露從飲食、健身到練拳都非常嚴謹的安排：「要說得出，做得到！」全力以赴的進行操練，他表示沒有什麼獨特的祕訣，就是要能抗拒美食：「最重要的是要吃得很清淡，因為要拍很多動作場面，運動量已經很大了，但是這次拍了很多夜戲，曾經一次通宵了3個星期，只要熬夜都一定會想吃東西，要很努力的去忍住，不然再怎麼運動都很難維持住身材。」
《海關戰線》在海外影展獲得高度評價，獲邀參展第23屆紐約亞洲電影節，同時主演謝霆鋒也獲得此電影節的最高榮譽「亞洲之星大獎」，可說是雙喜臨門；古天樂、郭富城、阿部寬等巨星都曾獲得亞洲之星大獎殊榮，此獎是肯定演員們在影壇的卓越表現及貢獻。《海關戰線》7月5日全台上映。