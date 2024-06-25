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楊勇緯就是強！世界第一、頭號種子進軍巴黎奧運　瞄準生涯首金

▲台灣「柔道男神」楊勇緯確定以頭號種子進軍2024巴黎奧運，目標就是要奪金。（圖／記者朱永強攝）
▲台灣「柔道男神」楊勇緯確定以頭號種子進軍2024巴黎奧運，目標就是要奪金。（圖／記者朱永強攝）

記者路皓惟/綜合報導

IJF國際柔道總會今（25）日來函，台灣「柔道男神」楊勇緯以總積分6510分排積分榜第一，確定以頭號種子身分、世界第一進軍巴黎奧運，今年將是他生涯第二度叩關五環殿堂，上屆東奧銀恨的他，本屆盼再為台灣創造歷史紀錄，力拚奧運生涯第一面金牌。

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世界第一楊勇緯　頭號種子出征奧運

楊勇緯在上屆東京奧運以第8種子參賽，今年將以第一種子出戰，他在受訪時表示：「不管種子是什麼，那都不是絕對，每一場都是全新的開始，重要的是當下的狀態，60公斤級大家實力伯仲之間，誰狀況好就有機會。」

楊勇緯作為頭號種子，Giorgi Sardalashvili、日本永山竜樹等勁敵預計在籤表的另一區，意味四強才有機會碰到。教練劉文等認為，雖然籤表的安排好消息，但想要拿下金牌還是需要擊敗所有對手，因此專注於每一場、一場一場穩穩拿下才是重點。

鎖定假想敵　楊勇緯巴黎奧運瞄準金牌

除了東京奧運老對手之外，楊勇緯備戰巴黎奧運也特別針對從未對戰過的假想敵進行訓練，包括西班牙及俄羅斯選手，他說：「不管怎樣上去就對了，比賽沒有一定，奧運就是人人有機會，但個個沒把握。」

隨著巴黎奧運倒數32天，楊勇緯從日本移訓回來後，將心態重新歸零，並找回柔到初心，要以挑戰者的心態面對各種挑戰，也希望在今年在家人的陪伴之下，拿下渴望已久的奧運金牌，讓世界看見台灣。

3年前的東京奧運楊勇緯為中華隊拿下第一面獎牌，依照今年奧運賽程，他有機會再次成為第一人，楊勇緯堅定表示：「我當然會想拿牌，但我想要的不只是獎牌，而是要金牌！距離奧運剩下一個月，我要繼續強化自己。」

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