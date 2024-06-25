楊勇緯就是強！世界第一、頭號種子進軍巴黎奧運　瞄準生涯首金

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楊勇緯在上屆東京奧運以第8種子參賽，今年將以第一種子出戰，他在受訪時表示：「不管種子是什麼，那都不是絕對，每一場都是全新的開始，重要的是當下的狀態，60公斤級大家實力伯仲之間，誰狀況好就有機會。」
楊勇緯作為頭號種子，Giorgi Sardalashvili、日本永山竜樹等勁敵預計在籤表的另一區，意味四強才有機會碰到。教練劉文等認為，雖然籤表的安排好消息，但想要拿下金牌還是需要擊敗所有對手，因此專注於每一場、一場一場穩穩拿下才是重點。
鎖定假想敵 楊勇緯巴黎奧運瞄準金牌
除了東京奧運老對手之外，楊勇緯備戰巴黎奧運也特別針對從未對戰過的假想敵進行訓練，包括西班牙及俄羅斯選手，他說：「不管怎樣上去就對了，比賽沒有一定，奧運就是人人有機會，但個個沒把握。」
隨著巴黎奧運倒數32天，楊勇緯從日本移訓回來後，將心態重新歸零，並找回柔到初心，要以挑戰者的心態面對各種挑戰，也希望在今年在家人的陪伴之下，拿下渴望已久的奧運金牌，讓世界看見台灣。
3年前的東京奧運楊勇緯為中華隊拿下第一面獎牌，依照今年奧運賽程，他有機會再次成為第一人，楊勇緯堅定表示：「我當然會想拿牌，但我想要的不只是獎牌，而是要金牌！距離奧運剩下一個月，我要繼續強化自己。」