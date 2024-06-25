瓊斯盃真成「自爽盃」？兩聯盟球星多未入選 經典台韓大戰也沒了
第四十三屆威廉瓊斯盃籃球邀請賽，女子組於113年7月6日至10日，男子組於7月13日至21日正式點燃戰火，本屆比賽將在新北市新莊體育館進行，但如今球員名單公布之後，不但在網路上掀起熱議，更有許多遺珠之憾並未獲選。而男子組參賽的9支隊伍中，確定沒有韓國隊，經典的「台韓大戰」本屆瓊斯盃確定看不到，且仍舊沒有伊朗等強隊，許多網友也表示「現在的瓊斯盃真的淪落為自爽盃了嗎」，但也有人持相反看法，認為這是難得可以在國內看到國際賽的機會，應該要好好把握。
記者陳品翔/綜合報導
本次瓊斯盃參賽的隊伍，除了中華男女籃各派藍白兩隊以外，女子組邀請日本隊、馬來西亞隊、菲律賓隊及泰國隊；至於男子組則邀請日本隊、菲律賓隊、馬來西亞隊、阿聯隊、澳洲隊、烏克蘭隊及美國隊，女子組共6隊循環，男子組則共9隊循環。
兩聯盟眾多本土好手未入選 成網友議論焦點
本屆瓊斯盃從中華隊參賽名單來看，CBA4名台灣好手陳盈駿、林庭謙、劉錚、馬建豪確定都將披上中華藍隊戰袍出戰，但PLG本季入選年度第一隊的盧峻翔、高國豪、林俊吉、周桂羽，以及T1聯盟年度第一隊的阿巴西、蔣淯安、胡瓏貿等人，都並未入選此次瓊斯盃名單，也讓外界好奇他們是因為自身意願婉拒，或是受到傷勢影響，還是籃協在其中有其他安排，目前尚不可得知。
確定無經典台韓大戰 瓊斯盃話題又減一
而本屆瓊斯盃還有一個令許多網友感到遺憾之處，就是經典的「台韓大戰」消失了，9支參賽球隊中確定沒有包含韓國隊。韓國近幾年與台灣處境相同，面臨陣中換血時期，近幾年瓊斯盃派出的陣容，也算是相較具有誠意。
去年瓊斯盃韓國派出職業隊安養KGC來台應戰，最終在與中華藍隊的比賽上，則以64：92遭到痛宰，收下賽會第三名，至於中華藍則收下亞軍，冠軍最終則由美國隊順利拿下，去年他們派出加州大學爾灣分校來台應戰，8場比賽拿下全勝殊榮，戰力相當驚人。