下半年物價壓力更大！專家揭台灣產業不易百花齊放　關鍵在1因素

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他表示，下半年景氣主要擔心「傳產何時柳暗花明」以及「物價」2個問題。台灣產業如今的局面要能「百花齊放」不太容易，因為「花」是對不一樣的「人」開，高階伺服器是賣到美國，傳產則是賣到新興市場，特別是中國。中國的經濟表現不是很好，產能有過剩的現象，台灣傳產要擺脫欲振乏力的狀態，最其碼要等中國庫存消化到一個階段，經濟出現上攻機會，才可能變得更好。
這「2朵花」中，賣到美國的高階製程是一種創新，但成熟製程是在拚價格，拚價格很難拚的過中國，像是最近歐美與中國之間的打電動車貿易戰，對前著來說殺傷力之大。對台灣而言，「創新」產業較不會受到中國的威脅，沒有創新且要比拚價格者，威脅則一直都在，故要台灣產業要能百花齊放，並不容易。
在投資方面，由於台灣產業並非百花齊放，所以投資也不可能全面開火，目前只有新興科技應用商機較為活絡、高階製程不論出口與投資皆大爆發，其他產業廠商庫存仍高，石化鋼鐵是在近1、2個月才好轉，成熟製程晶片雖然已經在賣了，但還得再觀察一下換機潮數據，故投資仍趨保守。
孫明德提到，台灣傳產仍受兩岸貿易摩擦與成本面因素影響，東西本來就不好賣，加上近期航運、原物料價格都在漲，第一季漲的只有油價，最近天然氣、金屬價格都在漲。
再者，農產品目前雖然還沒漲，但因為化肥都是用天然氣跟煤炭做的，只要能源漲價，之後農產品也一定同步上漲，故下半年物價上漲壓力遠高於上半年，對民眾來說表現在通膨，對廠商來說則表現在成本壓力上，形成「前無去路，後有追兵的局面」。
主計總處資料顯示，5月整體CPI年增率由4月1.94%，上漲至2.24%，核心CPI年增率也由4月的1.81%微幅上漲至1.84%；累計2024年1到5月CPI年增率2.24%。