跌深反彈！台積電尾盤奮力一跳翻紅　台股尾盤急拉漲62點

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今日電子資金比重依舊維持在6成，來到66.4%。權值股最終表現漲多跌少，權王台積電最低下跌17元，來到923元，不過跌深反彈買單湧進後，尾盤更是上漲5元或0.53%，收在945元，貢獻大盤指數就有38點；權值股中最先點火的是鴻海，早在午盤就已經翻紅，尾盤更是在買單挹注下走高，最高來到212元，終場上漲5元或2.43%，收在211元，貢獻大盤指數就有19點；不過前幾天大漲的聯發科就沒有這樣的好運，全天都在盤下震盪，終場下跌25元或1.77%，收在1385元，拖累大盤指數就有12點。
除了權值股在拉盤外，蘋概股今日也有表現，受惠於下半年新機推出，市場看好有望推動換機潮，因此相關個股相繼走高，鈦昇上漲近7%，順達上漲逾5%，德律、大立光、鴻準、新普、TPK-KY上漲逾4%，海華、玉晶光、雷科等等上漲逾3%。
此外，近期停電頻傳，今日重電族群再度走高，亞力大漲逾6%，玖鼎電力上漲逾5%，大亞上漲逾4%，華榮、宏泰、合機、中興電、士電、華城等等上漲逾2%。
非電族群也多有表現，其中生技族群持續走高，7月底亞洲生技大展即將開幕，多檔個股開始預熱，欣大健康、醫影、上亞科技亮燈漲停，浩泰、申豐、長佳智能上漲逾4%，科妍、視陽上漲逾3%。
續強的還有綠能環保股，類股指數上漲1.4%，其中剛於19日從創新板轉一般上市板的雲豹能源，已連續亮燈3天，漲幅高達30%以上，被網友稱是「台灣綠能界的輝達」，今日股價再度大漲，盤中衝上漲停板後又打開，終場上漲近6%，來到195元。其他個股也有表現，森崴能源、鋼聯上漲逾3%，台境上漲逾2%。
航運股也有表現，貨櫃三雄之一的陽明昨日召開法說會時表示，全球海運仍受多項外部因素干擾，從7月開始的第三季表現有望續旺，依舊是一櫃難求，下半年業績有望維持亮眼表現，話題再起激勵個股走高，台灣虎航-創上漲近6%，裕民、陽明、萬海上漲逾3%，四維航、榮運、正德上漲逾2%。