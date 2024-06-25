名家論壇》蕭徐行／美國承認中華民國　才能解決台灣國際困境

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中華民國退出聯合國的緣起就是來自1971年聯合國大會第2758號決議案，這個決議讓蔣介石覺得勢不可為，且當時的美國為了讓中蘇分裂好來處理美國在越戰的窘境，極力拉攏中國大陸，就造成最後中華民國台灣的退出聯合國案。
第2758號決議的大要為：考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的，承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一。因此，聯合國大會決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。這個決議文讓台灣失去了聯合國會籍，也成為中華民國台灣後來陸續退出聯合國各附屬國際組織的基本要點，現今習以為常的「一中原則」更成為台灣被迫全面退出各類型官方國際組織甚至主要的民間國際組織的基礎。
2008年馬英九當選總統後，兩岸關係大幅改善，在中方默許下，台灣自2009年起，每年以「中華台北」的名義、「觀察員」的身分參與WHA；2016年民進黨又執政，當年台灣收到的WHA邀請函，首度註記「根據2758號決議、WHA第25.1號決議等上述文件中之一個中國原則」，民進黨政府也率團以觀察員身分參與WHA；但自2017年起，兩岸關係惡化，台灣就不再收到參加大會邀請函，這就是一中原則帶來的影響，甚至把台灣緊箍在中國（中華人民共和國）的一部分中。
現今美國論述明顯轉彎為，第2758號決議的真相是講述「一個中國」原則，亦即聯合國組織創立時，國際間承認中華民國代表著中國的法統，經過30年的物換星移，這個中國的法統是由「中華人民共和國」所取代，這也是國際間普遍承認的「一個中國」真締。但是1971年聯合國大會決議中國法統的改變時，確實沒有提及台灣的地位與定位為何，決議文中也沒有提到台灣是中國的一部分，也沒有提及台灣要交由中國統治。這也就是美國運用外交戰略上的模糊，一直到1979年才與台灣的中華民國斷交，迄今也仍有12個國家承認台灣的外交地位，因為該決議文提到的是中共取代國民黨中國成為中國的正統，並沒有提到中華民國國格的消滅。
中華民國台灣的未來何去何從其實還在美國的一念之間。美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）和亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）近日分別在不同場合表示，中方錯誤使用聯合國大會2758號決議，將台灣排除在國際體系外。美方認為2758號決議並未認可、不等同也不反映一中原則的共識；2758號決議無涉他國對台關係的主權決定；2758號決議不構成聯合國對台灣最終政治地位的立場；2758號決議不排除台灣有意義的參與聯合國體系和其他多邊論壇。最重要的是美國再次承認中華民國或台灣是一個國家，由於美國的主張與意見在國際社會動見觀瞻，美國的主動承認才真能有助於台灣的生存。
可惜的是美國對於台灣的承認將是一個很困難的決定，因為台灣問題是中國能否安定與中共產黨能否繼續統治中國大陸的核心議題，是會導致中美大戰的重要議題，也是陸權(中)與海權(美國)互相爭霸的阿基里斯腱。所以只要美國不採取積極的政策，或是動員友美會員國公開支持台灣成為WHA的觀察員，辯駁2758號決議案這樣的喧囂吵鬧，只是讓台灣高興一下而已，除非美國願意動員別的國家在聯合國提出支持台灣入會的議案。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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