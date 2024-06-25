國會改革法案違權力分立！監察院三大理由「聲請釋憲及暫時處分」

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監察院也提出三項理由，第一，「監察調查權乃憲法賦予監察院之核心職權，專屬監察院行使，不容妨害與侵犯」，依司法院釋字第325號等解釋意旨，憲法第95條、第96條規定之調查及調閱權，乃憲法所賦予監察院的核心職權，仍專屬監察院行使，立法院與監察院應依憲法各司職權，不應相互影響與妨害。
監察院續指，第二，立法院職權行使法修正案部分條文擴大調查之規定，已侵害憲法所賦予監察院之核心職權，如正式施行，將造成行政機關疲於奔命，倘監察院與立法院未來調查結果歧異，更將肇致公務人員無所適從，混亂政府運作。
監察院最後提到，第三，人權乃普世價值，全體國人均應守護，然立法院職權行使法修正案部分條文已違反國際人權公約意旨，恐斲傷我國長期以來戮力護衛有成之人權保障形象。
李俊俋強調，立法院透過修法，將分給監察院的調查權，分給司法院的司法偵查權，通通拿到立院去，用修法達成修憲效果，造成憲法上權力分立爭議。
李俊俋直言，這已經影響監察院行使職權，如果沒有調查報告，就沒有糾舉、糾正，本次修法沒有規範立法院的調查範圍、對象，更沒告訴大家與監察院調查界線畫在哪，這和釋字585完全不一樣。
李俊俋認為，民主就是權力分立、相互制衡，現在立法院修法立法院職權行使法修正案第45條、第47條，將原來屬於監察、司法權力通通拿到立法院，且立法院職權行使法第59條之4也規定，調查委員會中，證人要請律師還要主席同意，甚至連保持緘默沒有規範，叫你答就必須答，「可以這樣做嗎？這樣沒有違憲嗎？」