賴清德這舉動形同下旨？郭正亮預言釋憲結果：已經暗示了

國會改革法案違權力分立！監察院三大理由「聲請釋憲及暫時處分」

▲監察院三大理由提出聲請釋憲及暫時處分。（圖／記者林怡昕攝，2024.06.26）
▲監察院三大理由提出聲請釋憲及暫時處分。（圖／記者林怡昕攝，2024.06.26）

記者林怡昕／台北報導

總統賴清德昨天針對國會職權修法聲請釋憲，今（25）日換監察院召開記者會，以三大理由提出憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。監察院秘書長李俊俋強調，立法院用修法達成修憲效果，造成憲法上權力分立爭議，且本次修法沒有規範立法院的調查範圍、對象，更沒告訴大家與監察院調查界線畫在哪，這和釋字585完全不一樣。

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監察院指出，立法院5月28日通過的立法院職權行使法修正案，部分條文已嚴重妨害監察職權行使，明顯違反憲法權力分立原則，也不符人權普世價值，難脫國會擴權訾議。基於憲法與大法官歷次解釋劃定並允許之框架，以及國際人權公約意旨，確守各憲政機關平等相維以捍衛監察調查職權，監察院決定向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

監察院也提出三項理由，第一，「監察調查權乃憲法賦予監察院之核心職權，專屬監察院行使，不容妨害與侵犯」，依司法院釋字第325號等解釋意旨，憲法第95條、第96條規定之調查及調閱權，乃憲法所賦予監察院的核心職權，仍專屬監察院行使，立法院與監察院應依憲法各司職權，不應相互影響與妨害。

監察院續指，第二，立法院職權行使法修正案部分條文擴大調查之規定，已侵害憲法所賦予監察院之核心職權，如正式施行，將造成行政機關疲於奔命，倘監察院與立法院未來調查結果歧異，更將肇致公務人員無所適從，混亂政府運作。

監察院最後提到，第三，人權乃普世價值，全體國人均應守護，然立法院職權行使法修正案部分條文已違反國際人權公約意旨，恐斲傷我國長期以來戮力護衛有成之人權保障形象。

李俊俋強調，立法院透過修法，將分給監察院的調查權，分給司法院的司法偵查權，通通拿到立院去，用修法達成修憲效果，造成憲法上權力分立爭議。

李俊俋直言，這已經影響監察院行使職權，如果沒有調查報告，就沒有糾舉、糾正，本次修法沒有規範立法院的調查範圍、對象，更沒告訴大家與監察院調查界線畫在哪，這和釋字585完全不一樣。

李俊俋認為，民主就是權力分立、相互制衡，現在立法院修法立法院職權行使法修正案第45條、第47條，將原來屬於監察、司法權力通通拿到立法院，且立法院職權行使法第59條之4也規定，調查委員會中，證人要請律師還要主席同意，甚至連保持緘默沒有規範，叫你答就必須答，「可以這樣做嗎？這樣沒有違憲嗎？」

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