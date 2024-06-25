超凶私密景點好害羞！半裸爆乳妹盯著陪解放 公廁清涼彩繪爆紅
YouTuber孫女分享名為「彰化國中底迪帶我出去玩」的影片，5天累積近百萬點閱，影片中的「爆乳妹公廁」也跟著竄紅，牆上彩繪穿著清涼的6名美女，其中一人僅以手扶胸前薄薄布料，不少男生驚呼「好害羞」！連孫女都問「這個小孩在，真的OK嗎」？影片發布後網友朝聖，當地里長笑著說「廁所就是要清涼，有美女更是人人愛看」。
記者顏幸如／台中報導
知名YouTuber「普通女子孫女」熱愛開箱台灣許多冷門景點及車站，19日她在YouTube上傳被2名國中生邀請到彰化拍片遊玩的影片，短短5天累積90幾萬點閱，3人走了7小時11公里、接受當地民眾熱情招待，暴風式玩了彰化市13個景點，包括小西街、高賓閣、古月民俗館、孔廟，還品嚐糯米炸、杏仁露冰、麻糬等在地美食。
旅途中一行人踩點忠權社區北極宮公廁，國中生告訴她「這個廁所裡面有妹仔」！原來是牆壁彩繪6名火辣美女，其中一人僅用手扶著胸前布料，「孫女」大笑喊「好謎樣哦」、「好像AI畫的圖」、「這個小孩真的有在OK嗎？」公廁意外成為當天最驚艷景點。
影片發布後，許多年輕男性跑來打卡、和爆乳妹合照，並表示「上廁所時看到6位美女很害羞，彩繪得好像真人一樣」。
忠權里以社區彩繪聞名，里長林連發透露，原本要在公廁入口的長廊牆面，畫一整排馬桶與小便斗，後來在社區居民建議下，改畫6位美女與2隻狗狗，正中央再配上馬桶。被問及尺度是否過大？他表示尊重設計者的創意，更何況美女圖人人都愛看，雖然小露酥胸，但民眾都覺得OK。