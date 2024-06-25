涼糕哥買冷凍車了！粉絲排3小時仍吃不到　她花2640元內容物曝光

超凶私密景點好害羞！半裸爆乳妹盯著陪解放　公廁清涼彩繪爆紅

▲牆上彩繪的爆乳妹，只用手扶住胸前布料。（圖／翻攝普通女子 孫女YT，2024.06.25）
▲牆上彩繪的爆乳妹，只用手扶住胸前布料。（圖／翻攝普通女子 孫女YT，2024.06.25）

記者顏幸如／台中報導

YouTuber孫女分享名為「彰化國中底迪帶我出去玩」的影片，5天累積近百萬點閱，影片中的「爆乳妹公廁」也跟著竄紅，牆上彩繪穿著清涼的6名美女，其中一人僅以手扶胸前薄薄布料，不少男生驚呼「好害羞」！連孫女都問「這個小孩在，真的OK嗎」？影片發布後網友朝聖，當地里長笑著說「廁所就是要清涼，有美女更是人人愛看」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲網路大紅的爆乳妹廁所，其實是彰化市忠權社區北極宮的公廁，距離扇型車庫不遠。（圖／翻攝google街景圖，2024.06.25）
▲網路大紅的爆乳妹廁所，其實是彰化市忠權社區北極宮的公廁，距離扇型車庫不遠。（圖／翻攝google街景圖，2024.06.25）
知名YouTuber「普通女子孫女」熱愛開箱台灣許多冷門景點及車站，19日她在YouTube上傳被2名國中生邀請到彰化拍片遊玩的影片，短短5天累積90幾萬點閱，3人走了7小時11公里、接受當地民眾熱情招待，暴風式玩了彰化市13個景點，包括小西街、高賓閣、古月民俗館、孔廟，還品嚐糯米炸、杏仁露冰、麻糬等在地美食。

旅途中一行人踩點忠權社區北極宮公廁，國中生告訴她「這個廁所裡面有妹仔」！原來是牆壁彩繪6名火辣美女，其中一人僅用手扶著胸前布料，「孫女」大笑喊「好謎樣哦」、「好像AI畫的圖」、「這個小孩真的有在OK嗎？」公廁意外成為當天最驚艷景點。

▲北極宮公廁入口的長廊牆面，彩繪多名穿著清涼的「妹仔」。（圖／翻攝普通女子 孫女YT，2024.06.25）
▲北極宮公廁入口的長廊牆面，彩繪多名穿著清涼的「妹仔」。（圖／翻攝普通女子 孫女YT，2024.06.25）
影片發布後，許多年輕男性跑來打卡、和爆乳妹合照，並表示「上廁所時看到6位美女很害羞，彩繪得好像真人一樣」。

忠權里以社區彩繪聞名，里長林連發透露，原本要在公廁入口的長廊牆面，畫一整排馬桶與小便斗，後來在社區居民建議下，改畫6位美女與2隻狗狗，正中央再配上馬桶。被問及尺度是否過大？他表示尊重設計者的創意，更何況美女圖人人都愛看，雖然小露酥胸，但民眾都覺得OK。


彰化2名國中生當導遊！帶網紅玩爆13景點　在地人認證：實在專業

墾丁畢旅爆集體嘔吐昏迷！國中生稱目擊靈異現象　警方持續釐清中

好康來了！「中台灣童樂一夏」登場　這些身分證開頭享親子優惠

人類終於進化成猴子了！自行車友裸身赤腳爬合歡山武嶺亭頂拍照

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生