7旬翁晚期肝癌頻復發　醫祭6招助燃求生意志

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亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師林賢平指出，根據統計，惡性腫瘤(癌症)始終高居我國十大死因首位，而在惡性腫瘤中，肝癌則一直名列在前五名之中，因此過去常被稱為國病，然而隨著醫療科技進步，目前醫界對晚期癌症都不再完全悲觀，而是以對付慢性疾病的態度與之長期抗戰，幫助患者燃起求生意志，接受積極治療。
林賢平表示，以張老闆為例，他十多年前其實就因酗酒產生肝硬化，但他始終不以為意，直到出現開始容易疲倦、無力感，甚至厭食暴瘦五、六公斤，他才警覺健康亮紅燈，最後因腹痛難耐成為壓垮他的最後一根稻草，他不得不就醫接受腹部超音波檢查，意外發現竟有一顆約8公分大的肝惡性腫瘤，旋即安排肝腫瘤切除手術，術後病患恢復良好也接受定期追蹤。
然而，多年前門診追蹤時，發現肝癌復發，並已侵犯到了下腔靜脈靠近心臟位置，由於已經屬於肝癌晚期無法開刀治療，於是建議三管齊下，先採用「經肝動脈血管栓塞化學療法」(TACE)方式治療肝內腫瘤，再加上「放射療法」(R/T)治療血管內的腫瘤，最後再用標靶藥物(Target Therapy)抑制癌細胞生長，經過長達一年的時間，腫瘤獲得控制，不再長大或擴散。
另肝癌並沒有因此而徹底根除，今年初定期超音波追蹤時，醫療團隊又發現了一顆1公分大的新生肝內小腫瘤，經電腦斷層確認是復發的肝癌後，決定使用經皮穿肝的「射頻燒灼術(RFA)」消除這顆腫瘤，幾個月後又在定期追蹤時發現三顆復發的肝癌腫瘤，此時病人排除手術治療，同意再度接受「經肝動脈血管栓塞化學療法」治療復發的腫瘤，並接受全身性「免疫藥物」的治療。
日前患者回診時表示，身體健康狀況頗為穩定，生活起居都沒有受到影響，甚至還能跟家人一起外出旅遊，強調「信任醫療團隊，只要活著就有希望」。
林賢平強調，患者從第一次發現肝癌迄今已經十年，雖然沒有完全治癒肝癌，但拜新治療藥物與侵入性治療進步所賜，包括手術、栓塞、放射、消融、標靶藥物及免疫療法等新工具，依舊能延長患者生命並保有不錯的生活品質，所以即使面對難以治癒的晚期肝癌，都可以諮詢專科醫師討論治療方式，千萬不要太早放棄。