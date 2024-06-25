蔡瑞雪「只穿一件小花Bra」踏浪！視覺太雄偉 友：我要長針眼了
27歲「北一女神」蔡瑞雪，赴南韓參加選秀節目後返台衝刺演藝事業，演過國片《陪你很久很久》、台劇《浪漫輸給你》、《地獄里長》，與大6歲DJ孫麥傑交往中。蔡瑞雪擁有32C、23、34好身材，近日在IG分享穿泳裝的照片，由於視覺太過衝擊，演員好友邱偲琹直呼：「我也要長針眼了！」
記者楊穎軒／綜合報導
蔡瑞雪發文寫下：「一個念頭就直接開去淺水灣踏浪！」並附上一系列享受海風、沙灘上看夕陽、吃景觀餐廳的照片，其中兩張戴淡藍色鴨舌潮帽，毛披肩內穿上小碎花綁帶式比基尼，背對鏡頭時，放送側峰和整片平滑美背，另一張近距離自拍，傲人上圍和人字事業線見客，十分性感。
貼文發布後，短時間累計4.5萬人按讚、瀏覽，網友簡直原地暴動：「光是背影就完全不行了」、「這個背跟泳衣...」、「老婆我們一起去海邊好嗎」、「這個浪踏得好值得」、「辣到都漲潮了妳看」、「看得真開心」、「我只能說太有誠意了！」而孫麥傑也被發現按讚女友該組照片。
蔡瑞雪初戀對象是男星王以綸，兩人2019年底交往，不過當時男方長期在大陸工作，聚少離多下感情轉淡，2020年10月，蔡瑞雪透過經紀公司承認與王以綸和平分手。蔡瑞雪去年11月認愛富二代、柯震東好兄弟、知名DJ孫麥傑，小倆口不定時透過粉專秀恩愛，感情穩定。