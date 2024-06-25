國會改革後藍白下個戰場是「NCC修法」！綠委批：也是違憲
國會改革法案進入釋憲戰，立法院也馬上迎來下個戰場，將研議國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案與組織法修法。立法院民進黨團今召開記者會，喊話藍白「違憲就是違憲」，並提醒立法院長韓國瑜，不要再跳過朝野協商、沒收討論。
記者莊蕙如／台北報導
民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨與民眾黨聯手在修的NCC組織法，已經完成司法法制委員會審查，黨團協商也完成了，最後一關是立法院長韓國瑜要主持的朝野協商。
吳思瑤提及，國民黨、民眾黨依舊想要用多數趕快送院會表決，提醒韓國瑜，不要再跳過朝野協商討論、沒收討論。
吳思瑤說，NCC組織法，絕對是民進黨要全力阻擋，也是社會高度關切，因為違憲又一樁，國民黨要將政黨比例力推派NCC委員，以及用政黨比例組成NCC委員審查會，這是國民黨立委傅崐萁、洪孟楷、翁曉玲的版本都有，但這樣用政黨比例推派NCC委員，已經被大法官釋字613號宣告違憲。
吳思瑤續指，當時這個惡法被宣告違憲，就隨即失效，但國民黨現在居然要故技重施，死灰復燃，讓已經被宣告違憲的條文，重新透過藍白國會多數要強行通過，過去違憲，現在重提條文，當然還是違憲。