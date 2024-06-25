陳玉珍闖綠記者會爆衝突 沈伯洋還原過程：藍多次造謠我也沒衝進
民進黨立法院黨團今（25）日舉行「中國黑手介入台灣媒體，藍白立法架空NCC」記者會，未料，國民黨立委陳玉珍突現身，與在場綠委舌戰20分鐘。對此，民進黨立委沈伯洋還原當時狀況，直呼陳玉珍在幹事長吳思瑤發言時衝進來，過程不是很舒服，國民黨多次造謠他、點名他開記者會，但他也從來沒有站在國民黨團門口，也沒有衝進去他們辦公室過。
記者陳佩君／台北報導
沈伯洋在臉書指出，今天黨團「中國的手伸入政論節目」的記者會，其實他大概兩個多月前就知道，但民進黨等待證據，而不是知道的第一天就咆哮開記者會。
沈伯洋提到，今天記者會發生了一個插曲，他在發言的過程中，陳玉珍就站在黨團門口，時而皺眉，時而搖頭，最後陳在吳思瑤發言時衝進來，只因為吳思瑤提到陳玉珍站在外面盯著。
沈伯洋直言，過程不是很舒服，國民黨多次造謠他、點名他開記者會，但他也從來沒有站在國民黨團門口，也沒有衝進去他們辦公室過，更沒有衝進去要他們當場道歉，他大不了就是另外開記者會回應而已。
沈伯洋強調，今天的主題根本不是陳玉珍，而是中國官方干涉台灣政論節目，內容也沒有在造謠，並感嘆「人跟人最基本的界線與尊重，不斷在瓦解中」。