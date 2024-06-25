《古惑仔》79歲黑道大佬中風威嚴盡失！花7位數抗癌 再爆新病情
今年79歲的港星陳惠敏，在《古惑仔》系列電影中多次扮演「黑道老大」角色、廣受觀眾喜愛，淡出幕前多年的他，其實曾在2020年中風、罹患肺癌，2021年再患上腦癌，他透露花費了7位數醫療費用抗癌，本來已經逐漸康復中，近半年卻又因為雙腳出狀況，需動髖關節手術，現在外出都得倚靠拐杖行走；日前有粉絲公開合照，陳惠敏笑得和藹、精神狀態不錯。
記者黃雅琪／綜合報導
日前有一名粉絲在路上巧遇陳惠敏，事後在網路上分享合照寫下：「偶遇香港大佬陳惠敏！」照片中陳惠敏穿著深灰色西裝外套、白色內搭，面對女粉絲勾手合照面不改色，露出淺淺的微笑看向鏡頭，今年79歲的他整個人看上去氣色不錯，顯見其抗癌成功。
陳惠敏雖然淡出香港娛樂圈數年，但他私下仍相當活躍於各大社交圈，經常會在網路上看見他出席各大活動、生日宴會。陳惠敏在當藝人之前，其實曾任職獄警、掃毒組警員，得到上司關照下廣泛建立人脈，並加入香港三合會14K的「雙花紅棍」黑白通吃；因此飾演《古惑仔》黑道大哥，其實也是一部分的本色演出，難怪特別傳神。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995