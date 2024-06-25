暑假好去處　搭乘台灣好行暢遊台中

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觀旅局長陳美秀表示，搭乘「11路台中時尚城中城線」至「台中醫院(民權路)站」下車後，沿著以永續生態工法開發的柳川水岸漫步至四維路右轉，即可抵達環境清幽的日式建築「台中文學館」，園區內不時撲鼻而來陣陣的檜木香，建築內規劃文學常設展及不定期展覽。遊客感受完文學魅力後，可就近前往「第五市場」體驗在地居民的小吃美食，如蚵仔麵線、碗粿、肉羹、油豆腐細粉、紅茶冰，簡單美味又便宜。
陳美秀也推薦，下午時分，再沿著四維路步行轉市府路約10分鐘，映入眼簾即是一棟老屋新創的白色建築「台灣府儒考棚 x 中島GLAb」，前身為清代光緒年間的考場，整建後成為咖啡藝文展覽館，內有不同時代的元素與文化，讓喝咖啡、看展覽變得更有意思。鄰近的「國家漫畫博物館」活化後，從日治時期的刑務所，演變成兼具博物館、圖書館及創意基地的園區，也非常值得順道遊玩。
旅遊達人劉克襄則在推廣舊城區影片中表示，台中舊城區有很多歷史人文，建議旅客可以搭乘「11路台中時尚城中城線」找尋自己的生活故事，早上先至「第二市場」品嚐爌肉飯、紅茶、日式料理等在地美食，吃飽喝足後，前往孩子最愛的「國立自然科學博物館與植物園」；喜愛老屋新創的旅客可以前往「綠光計畫范特喜文創聚落」及「審計新村」；喜愛異國料理的旅客則可以到「美術園道商圈」，充滿綠意盎然的園道週邊，不僅特色美食多樣，散步在園道，享受都市中的寧靜。
陳美秀提到，親子遊的旅客，建議搭乘最夯的「台灣好行888路豐后線」至麗寶樂園站，即可抵達麗寶樂園渡假區，夏季限定的馬拉灣已於5月18日開園，今年以「台灣LV包」茄芷袋的紅綠藍經典三原色為主題，設計多個台味裝置藝術，暑假也將辦理多項趣味活動，適合闔家一同嬉水玩樂。此外，喜愛花卉的朋友們，也可搭乘「888路豐后線」至中社觀光花市(中社站)，感受向日葵、黃波斯菊的熱情，也可前往后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊、后里馬場，一同強健體魄、鍛鍊腳力。
觀旅局指出，台中市台灣好行沿線還有許多景點場館，如「11路台中時尚城中城線」的美村向上路口站有文創基地審計新村、位於忠明高中站有孩子最愛的國立自然科學博物館與植物園等；「888路豐后線」的月眉糖廠站，鄰近張連昌薩克斯風博物館、松鶴農產品酒莊、媽祖廟站則有廟東夜市等。另停靠東勢、大雪山林道沿線景點的「大雪山線」預計於8月上路。